В Україну намагалися контрабандою провезти партію техніки Apple на 30 млн грн (фото)
За інформацією СБУ, підозрювані також намагалися завезти через митницю ювелірні вироби та тютюнові суміші.
СБУ перекрила два міжнародні канали нелегальних поставок в Україну техніки від відомих брендів. Підозрювані намагалися провезти через митний пост в аеропорту "Бориспіль" партію продукції компанії Apple вартістю понад 30 млн грн. Про це повідомляє пресслужба СБУ на офіційному сайті відомства.
Зазначається, що намагаючись ухилитися від сплати митних зборів, учасники схеми переправляли вантаж під виглядом посилок з власними речами. Під час операції співробітники СБУ у відправленнях підозрюваних виявили понад 4,7 тис. одиниць техніки і партію ювелірних виробів.
Також правоохоронці виявили в посилках 168 незадекларованих упаковок тютюну для кальянів і понад 700 кг тютюнових сумішей.
За інформацією СБУ, підозрювані постачали техніку і тютюн в Україну з країн Євросоюзу та Близького Сходу. З метою приховати свою діяльність учасники схеми вказували в документах неправдиву інформацію про назви вантажів.
Правоохоронці стверджують, що підозрювані планували поширювати ввезену в Україну продукцію через точки оптового та роздрібного продажу.
Нагадаємо, 13 липня СБУ повідомила, що її співробітники викрили мережу проросійських агітаторів, які закликали до зміни державних кордонів України.
Раніше Фокус повідомляв, що СБУ виявила бойовика "ЛНР" у лавах Нацполіції.