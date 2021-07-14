В Украину пытались контрабандой провезти партию техники Apple на 30 млн грн (фото)

По информации СБУ, подозеваемые также пытались завезти через таможню ювелирные изделия и табачные смеси.

СБУ перекрыла два международных канала нелегальных поставок в Украину техники от известных брендов. Подозреваемые пытались провезти через таможенный пост в аэропорту "Борисполь" партию продукции компании Apple стоимостью более 30 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на официальном сайте ведомства.

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Отмечается, что пытаясь уклониться от уплаты таможенных сборов участники схемы переправляли груз под посылок с собственными вещами. Во время операции сотрудники СБУ в отправлениях подозреваемых было обнаружено более 4,7 тыс. единиц техники и партию ювелирных изделий.

Также правоохранттели обнаружили в посылках 168 незадекларированных упаковок табака для кальянов и более 700 кг табачных смесей.

По информации СБУ, подозреваемые поставляли технику и табак в Украину со стран Евросоюза и Ближнего Востока. С целью скрыть свою деятельность участники схемы в документы ложную информацию о названиях грузов.

Правоохранители утверждают, что подозреваемые планировали распространять ввезенную в Украину продукцию через точки оптовой и розничной продажи.

[ + – ] В Украину пытались контрабандой провезти партию техники Apple на 30 млн - СБУ

[ + – ] В Украину пытались контрабандой провезти партию техники Apple на 30 млн - СБУ Фото: пресс-служба СБУ

[ + – ] В Украину пытались контрабандой провезти партию техники Apple на 30 млн - СБУ

Напомним, 13 июля СБУ сообщила, что ее сотрудники разоблачили сеть проросийских агитаторов, которые призывали к изменению госграниц Украины.

Ранее Фокус сообщал, что СБУ выявила боевика "ЛНР" в рядах Нацполиции.