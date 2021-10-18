Зеленський має намір ввести 20 років в'язниці за контрабанду (відео)

Держава не повинна зупинятися на санкції проти контрабандистів, каже голова РНБО

Президент Володимир Зеленський доручив РНБО на законодавчому рівні посилити відповідальність за контрабанду. Порушникам за цей злочин потрібно обмежувати свободу на 20 років, заявив секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками програми "Свобода слова".

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"Президент сьогодні (15 жовтня. — Ред.) дав доручення, що потрібно на законодавчому рівні терміново розглянути питання, яким чином зробити так, щоб ці люди (контрабандисти. — Ред.) відправлялися до в'язниці. Більше того, він говорить, що 20 років потрібно за це давати", — заявив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що він підтримує ініціативу президента, тому що бюджет зазнає величезних втрат через контрабанду.

"Я це підтримую, тому що якщо люди не розуміють, що держава не повинна на цьому зупинятися (на санкції проти контрабандистів. — Ред.) ... Більше того, це ж з бюджету ми повинні брати ці гроші (втрачені через контрабанду. — ред.) і тим же самим пенсіонерам, лікарям, а бюджет це митниця, податкова", — додав Данілов.

РНБО провела засідання 15 жовтня, воно тривало чотири години. Члени Радбезу обговорили ряд важливих питань, зокрема санкції проти контрабандистів. Данілов заявив, що боротьба з контрабандою вже принесла свої результати — доходи в бюджет збільшилися на 47 млрд гривень. Однак, не всі підсанкційні особи вже припинили свою діяльність.

Тотальну боротьбу з контрабандою РНБО почала 2 квітня. Тоді на засіданні ввели персональні санкції проти "ТОП-10 контрабандистів" України. Під прицілом ЗМІ і законодавства особливо опинився так званий король контрабанди Вадим Альперін. Президент Володимир Зеленський за підсумками зборів заявив, що контрабанда є "економічним тероризмом проти України".

Перелік "ТОП-10" контрабандистів:

Іван Бокало (зареєстрований — Львів)

Валерій Пересоляк (село Минай Закарпатської області, президент футбольного клубу "Минай")

Юрій Кушнір (село Старий Вовчинець Чернівецької області)

Олександр Ерімічук (Чернівці)

Орест Фірманюк (Виноградів Закарпатської області)

Вадим Альперін (Одеса)

Олександр Чудаков (Одеса, один з підозрюваних у справі ексглави Нацполіції Одеської області Дмитра Головіна про розкрадання речових доказів (сигарет)

Віктор Шерман (Одеса, бізнесмен, фірми якого займаються морськими перевезеннями вантажів)

Олександр Кравченко (Одеса)

Володимир Дідух ((Львівський кримінальний авторитет, відомий на прізвисько "Вова Морда")

30 липня РНБО додала раніше введені обмеження для контрабандистів і ввела санкції ще проти трьох осіб та афілійованих з ними компаній, яких виявилося 24.