Зеленский намерен ввести 20 лет тюрьмы за контрабанду (видео)

Государство не должно останавливаться на санкциях против контрабандистов, говорит глава СНБО

Президент Владимир Зеленский поручил СНБО на законодательном уровне ужесточить ответственность за контрабанду. Нарушителям за данное преступление нужно ограничивать свободу на 20 лет, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам программы "Свобода слова".

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"Президент сегодня (15 октября. — Ред.) дал поручение, что нужно на законодательном уровне срочно рассмотреть вопрос, каким образом сделать так, чтоб эти люди (контрабандисты. — Ред.) отправлялись в тюрьму. Более того, он говорит, что 20 лет нужно за это давать", — заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что он поддерживает инициативу президента, потому что бюджет несет огромные потери из-за контрабанды.

"Я это поддерживаю, потому что если люди не понимают, что государство не должно на этом останавливаться (на санкциях против контрабандистов. — Ред.)… Более того, это же из бюджета мы должны брать эти деньги (потерянные из-за контрабанды. — Ред.) и тем же самым пенсионерам, врачам, а бюджет это таможня, налоговая", — добавил Данилов.

СНБО провел заседание 15 октября, оно длилось четыре часа. Члены Совбеза обсудили ряд важных вопросов, в том числе санкции против контрабандистов. Данилов заявил, что борьба с контрабандой уже принесла свои результаты — доходы в бюджет увеличились на 47 млрд гривен. Однако не все подсанкционные лица уже прекратили свою деятельность.

Тотальную борьбу с контрабандой СНБО начал в 2 апреля. Тогда на заседании ввели персональные санкции против "ТОП-10 контрабандистов" Украины. Под прицелом СМИ и законодательства особенно оказался так называемый король контрабанды Вадим Альперин. Президент Владимир Зеленский по итогам собрания заявил, что контрабанда является "экономическим терроризмом против Украины".

Перечень "ТОП-10" контрабандистов:

Иван Бокало (зарегистрирован — Львов)

Валерий Пересоляк (село Минай Закарпатской области, президент футбольного клуба "Минай")

Юрий Кушнир (село Старый Вовчанец Черновицкой области)

Александр Еримичук (Черновцы)

Орест Фирманюк (Виноградов Закарпатской области)

Вадим Альперин (Одесса)

Александр Чудаков (Одесса, один из подозреваемых по делу экс-главы Нацполиции Одесской области Дмитрия Головина о хищении вещественных доказательств (сигарет)

Виктор Шерман (Одесса, бизнесмен, фирмы которого занимаются морскими грузоперевозками)

Александр Кравченко (Одесса)

Владимир Дидух ((Львовский криминальный авторитет, известный по прозвищу "Вова Морда")

30 июля СНБО добавил ранее введенные ограничения для контрабандистов и ввел санкции еще против трех лиц и аффилированных с ними компаний, которых оказалось 24.