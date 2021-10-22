Нардеп из "Голоса" Устинова до крови разбила голову в Верховной Раде (фото)

После того, как политик получила травму, в парламент приехала скорая помощь. Данных о самочувствии депутата пока нет.

Народный депутат из фракции "Голос", глава объединения "Справедливость" Александра Устинова получила травму головы в здании Верховной Рады. На политика упал дверной засов, после чего понадобилась помощь медиков. Об этом в Facebook сообщила коллега Устиновой по фракции Ольга Стефанишина.

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"Утро начинается не с кофе. А со скорой помощи. Александре Устиновой на голову в Верховной Раде упал дверной засов. Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле", — написала нардеп.

В комментариях к посту Стефанишина также написала, что перед инцидентом рядом с дверями, с которых на голову Устиновой упал засов, проходил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Говорят, за 5 минут до инцидента мимо тех дверей проходил Железняк… Не шутка, действительно так говорят. Ни на что не намекаю, просто констатирую", — добавила политик.

[ + – ] Слова Стефанишиной о Железняке

Отреагировала на инцидент и сама Устинова.

"Когда утро в Верховной Раде началось неожиданно", — написала нардеп на своей странице в соцсети.

В то же время политик не уточнила, с какой высоты и при каких обстоятельствах на нее упал дверной засов.

Напомним, в сентябре этого года на фоне конфликтов с руководством фракции "Голос" внутри нее появилась группа "Справедливость", которую возглавила Александра Устинова. Туда также вошла Ольга Стефанишина и еще 9 нардепов.

После этого руководитель фракции "Голос" Ярослав Железняк обвинил "Справедливость" в работе на Офис президента, утверждая, что депутаты из этого объединения получили по меньшей мере 20 млн гривен на выбранные объекты на своих округах от администрации главы государства в обмен на лояльность при голосовании в Раде. Руководство "Справедливости" эти обвинения отвергло.