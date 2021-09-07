Фракция "Голос" официально раскололась: в Раде появилось объединение "Справедливость"

В состав новой группы вошли 11 из 20 нардепов, которых избрали в парламент от "Голоса". Возглавила объединение Александра Устинова.

Фракция политической партии "Голос" в Верховной Раде Украины официально раскололась. 11 ее прежних членов вошли в состав нового объединения "Справедливость". Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп Юлия Клименко, которая стала заместителем руководителя группы.

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Главой же нового объединения в Верховной Раде будет Александра Устинова.

Полный список членов группы "Справедливость" выглядит следующим образом:

Александра Устинова (глава объединения);

Юлия Клименко (заместитель главы объединения);

Соломия Бобровская;

Галина Васильченко;

Роман Лозинский;

Наталья Пипа;

Ярослав Рущишин.

Ольга Стефанишина;

Владимир Цабаль;

Андрей Шараскин;

Ярослав Юрчишин.

"Спасибо, коллеги, за вашу позицию и ценности. Вместе — к победам", — написала Клименко.

[ + – ] В группу "Справедливость" вошли 11 нардепов

Примечательно, что по результатам парламентских выборов 2019 года в Верховную Раду прошли 20 народных депутатов от "Голоса". Соответственно, в составе объединения "Справедливость" оказалось большинство из них.

Напомним, о создании группы "Справедливость" в Раде решившие покинуть фракцию "Голос" объявили еще 16 июня. Причиной такого шага нардепы называли то, что руководство партии "пересекло красную линию".

За неделю до этого, 9 июня, сообщалось, что фракцию "Голос" решили покинуть те 10 нардепов, которые ранее подписывали заявление о необходимости переизбрания руководства политсилы из-за "узурпации власти".

7 июня ряды "Голоса" покинул шоумен Сергей Притула, который на местных выборах 2020 года баллотировался в мэры Киева от этой политсилы. Тогда он сообщал, что такое решение было им принято из-за "неэффективного руководства партией". Глава "Голоса" Кира Рудик, комментируя шаг Притулы, заявила, что "его желание получить руководящую должность взяло верх". Ранее, в апреле, шоумен говорил, что хочет возглавить эту политсилу.