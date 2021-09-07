Фракція "Голос" офіційно розкололася: у Раді з'явилося об'єднання "Справедливість"

До складу нової групи увійшли 11 з 20 нардепів, яких обрали до парламенту від "Голосу". Очолила об'єднання Олександра Устінова.

Фракція політичної партії "Голос" у Верховній Раді України офіційно розкололася. 11 її колишніх членів увійшли до складу нового об'єднання "Справедливість". Про це на своїй сторінці у Facebook написала нардеп Юлія Клименко, яка стала заступницею керівника групи.

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Головою ж нового об'єднання у Верховній Раді буде Олександра Устінова.

Повний список членів групи "Справедливість" виглядає так:

Олександра Устінова (глава об'єднання);

Юлія Клименко (заступниця голови об'єднання);

Соломія Бобровська;

Галина Васильченко;

Роман Лозинський;

Наталія Піпа;

Ярослав Рущишин.

Ольга Стефанишина;

Володимир Цабаль;

Андрій Шараскін;

Ярослав Юрчишин.

"Дякую, колеги, за вашу позицію і цінності. Разом — до перемог", — написала Клименко.

[ + – ] До групи "Справедливість" увійшли 11 нардепів

Примітно, що за результатами парламентських виборів 2019 року до Верховної Ради пройшли 20 народних депутатів від "Голосу". Відповідно, у складі об'єднання "Справедливість" опинилося більшість з них.

Нагадаємо, про створення групи "Справедливість" у Раді ті, хто вирішив залишити фракцію "Голос", оголосили ще 16 червня. Причиною такого кроку нардепи називали те, що керівництво партії "перетнуло червону лінію".

За тиждень до цього, 9 червня, повідомлялося, що фракцію "Голос" вирішили покинути ті 10 нардепів, які раніше підписували заяву про необхідність переобрання керівництва політсили через "узурпацію влади".

7 червня ряди "Голосу" покинув шоумен Сергій Притула, який на місцевих виборах 2020 балотувався в мери Києва від цієї політсили. Тоді він повідомляв, що таке рішення було ним прийнято через "неефективне керівництво партією". Глава "Голосу" Кіра Рудик, коментуючи крок Притули, заявила, що "його бажання отримати керівну посаду взяло верх". Раніше, у квітні, шоумен говорив, що хоче очолити цю політсилу.