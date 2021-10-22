Нардепка з "Голосу" Устінова до крові розбила голову у Верховній Раді (фото)

Після того, як політикиня отримала травму, в парламент приїхала швидка допомога. Даних про самопочуття депутатки поки немає.

Народна депутатка з фракції "Голос", глава об'єднання "Справедливість" Олександра Устінова отримала травму голови в будівлі Верховної Ради. На політикиню впав дверний засув, після чого знадобилася допомога медиків. Про це у Facebook повідомила колега Устінової по фракції Ольга Стефанишина.

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"Ранок починається не з кави. А зі швидкої допомоги. Олександрі Устіновій на голову у Верховній Раді впав дверний засув. Не хвилюйтеся, я з нею, все під контролем", — написала нардепка.

У коментарях до допису Стефанишина також написала, що перед інцидентом поруч із дверима, з яких на голову Устинової впав засув, проходив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Кажуть, за 5 хвилин до інциденту повз тих дверей проходив Железняк... Не жарт, дійсно так кажуть. Ні на що не натякаю, просто констатую", — додала політикиня.

[ + – ] Слова Стефанішиної про Железняка

Відреагувала на інцидент і сама Устінова.

"Коли ранок у Верховній Раді почався несподівано", — написала нардепка на своїй сторінці в соцмережі.

У той же час політикиня не уточнила, з якої висоти і за яких обставин на неї впав дверний засув.

Нагадаємо, у вересні цього року на тлі конфліктів із керівництвом фракції "Голос" всередині неї з'явилася група "Справедливість", яку очолила Олександра Устінова. Туди також увійшла Ольга Стефанишина і ще 9 нардепів.

Після цього керівник фракції "Голос" Ярослав Железняк звинуватив "Справедливість" в роботі на Офіс президента, стверджуючи, що депутати з цього об'єднання отримали щонайменше 20 млн гривень на вибрані об'єкти на своїх округах від адміністрації глави держави в обмін на лояльність під час голосування в Раді. Керівництво "Справедливості" ці звинувачення відкинуло.