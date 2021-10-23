Поджог дома замглавы Офиса президента за $4 тыс.: двух подозреваемых взяли под стражу

Мужчин отправили в СИЗО на 2 месяца. Выйти оттуда раньше они смогут, если внесут залоги в размере 680 тыс. грн.

Двух подозреваемых в попытке поджога дома, принадлежащего заместителю главы Офиса президента Украины Игорю Жовкве, взяли под стражу. Соответствующее решение принял Дарницкий районный суд Киева в субботу, 23 октября. Об этом сообщается на странице в Facebook Киевской городской прокуратуры.

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Так, суд удовлетворил ходатайство прокурора Дарницкой окружной прокуратуры и постановил отправить подозреваемых в СИЗО на 2 месяца. Оказаться на свободе раньше мужчины могут в случае, если внесут залоги в размере более 680 тысяч гривен для каждого.

Киевская городская прокуратура сообщает, что подозреваемые — мужчины 20-ти и 25-ти лет. Ранее к уголовной ответственности их не привлекали.

Правоохранители квалифицировали их действия по ч.2 ст.194 ("уничтожение чужого имущества путем поджога") и ч.2 ст.296 ("хулиганство, совершенное группой лиц") Уголовного кодекса Украины. Санкция по первой статье предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы, по второй — до пяти лет ограничения свободы или до четырех лет лишения свободы.

В ведомстве подчеркнули, что досудебное расследование продолжается и правоохранители пытаются установить все обстоятельства инцидента.

[ + – ] Поджог дома заместителя главы Офиса президента Жовквы: двух подозреваемых взяли под стражу

Напомним, о попытке поджечь дом замглавы Офиса президента Жовквы сообщили в Нацполиции утром 22 октября. По информации правоохранителей, заказчик пообещал одному из задержанных вознаграждение в размере 4 тысяч долларов после того, как о пожаре напишут в СМИ. Назвать имя куратора подозреваемый не смог, поскольку они общались через мессенджер.

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В конце августа Фокус рассказывал о том, что мужчина попытался сжечь двери офиса Уполномоченного по правам человека и здания Верховного суда.