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Підпал будинку заступника голови Офісу президента за $4 тисячі: двох підозрюваних взяли під варту

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Один з підозрюваних в підпалі будинку Жовкви
Один з підозрюваних в підпалі будинку Жовкви

Чоловіків відправили в СІЗО на 2 місяці. Вийти звідти раніше вони зможуть, якщо внесуть застави в розмірі 680 тисяч гривень.

Двох підозрюваних у спробі підпалу будинку, який належить заступнику голови Офісу президента України Ігорю Жовкві, взяли під варту. Відповідне рішення прийняв Дарницький районний суд Києва в суботу, 23 жовтня. Про це повідомляється на сторінці в Facebook Київської міської прокуратури.

Так, суд задовольнив клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури й постановив відправити підозрюваних в СІЗО на 2 місяці. Опинитися на волі раніше чоловіки можуть у разі, якщо внесуть застави в розмірі понад 680 тисяч гривень для кожного.

Київська міська прокуратура повідомляє, що підозрювані — чоловіки 20-ти й 25-ти років. Раніше вони не були судимі.

Правоохоронці кваліфікували їхні дії за ч.2 ст.194 ("знищення чужого майна шляхом підпалу") і ч.2 ст.296 ("хуліганство, вчинене групою осіб") Кримінального кодексу України. Санкція за першою статтею передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі, за другою — до п'яти років обмеження волі або до чотирьох років позбавлення волі.

У відомстві підкреслили, що досудове розслідування триває і правоохоронці намагаються встановити всі обставини інциденту.

Підпал будинку заступника голови Офісу президента Жовкви
Підпал будинку заступника голови Офісу президента Жовкви: двох підозрюваних взяли під варту

Нагадаємо, про спробу підпалити будинок заступника голови Офісу президента Жовкви повідомили в Нацполіції вранці 22 жовтня. За інформацією правоохоронців, замовник пообіцяв одному із затриманих винагороду в розмірі 4 тисяч доларів після того, як про пожежу напишуть в ЗМІ. Назвати ім'я куратора підозрюваний не зміг, оскільки вони спілкувалися через месенджер.

Підпал будинку заступника голови ОП
Підпал будинку заступника голови ОП
Підпал будинку заступника голови ОП
Підпал будинку заступника голови ОП
Підпал будинку заступника голови ОП
Підпал будинку заступника голови ОП
Підпал будинку заступника голови ОП
Підпал будинку заступника голови ОП
Підпал будинку заступника голови ОП
Підпал будинку заступника голови ОП
Підпал будинку заступника голови ОП
Підпал будинку заступника голови ОП
Підпал будинку заступника голови ОП
Підпал будинку заступника голови ОП
Підпал будинку заступника голови ОП

В кінці серпня Фокус розповідав про те, що чоловік спробував підпалити двері офісу Уповноваженого з прав людини та будівлі Верховного суду.