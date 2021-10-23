Підпал будинку заступника голови Офісу президента за $4 тисячі: двох підозрюваних взяли під варту

Чоловіків відправили в СІЗО на 2 місяці. Вийти звідти раніше вони зможуть, якщо внесуть застави в розмірі 680 тисяч гривень.

Двох підозрюваних у спробі підпалу будинку, який належить заступнику голови Офісу президента України Ігорю Жовкві, взяли під варту. Відповідне рішення прийняв Дарницький районний суд Києва в суботу, 23 жовтня. Про це повідомляється на сторінці в Facebook Київської міської прокуратури.

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Так, суд задовольнив клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури й постановив відправити підозрюваних в СІЗО на 2 місяці. Опинитися на волі раніше чоловіки можуть у разі, якщо внесуть застави в розмірі понад 680 тисяч гривень для кожного.

Київська міська прокуратура повідомляє, що підозрювані — чоловіки 20-ти й 25-ти років. Раніше вони не були судимі.

Правоохоронці кваліфікували їхні дії за ч.2 ст.194 ("знищення чужого майна шляхом підпалу") і ч.2 ст.296 ("хуліганство, вчинене групою осіб") Кримінального кодексу України. Санкція за першою статтею передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі, за другою — до п'яти років обмеження волі або до чотирьох років позбавлення волі.

У відомстві підкреслили, що досудове розслідування триває і правоохоронці намагаються встановити всі обставини інциденту.

[ + – ] Підпал будинку заступника голови Офісу президента Жовкви: двох підозрюваних взяли під варту

Нагадаємо, про спробу підпалити будинок заступника голови Офісу президента Жовкви повідомили в Нацполіції вранці 22 жовтня. За інформацією правоохоронців, замовник пообіцяв одному із затриманих винагороду в розмірі 4 тисяч доларів після того, як про пожежу напишуть в ЗМІ. Назвати ім'я куратора підозрюваний не зміг, оскільки вони спілкувалися через месенджер.

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В кінці серпня Фокус розповідав про те, що чоловік спробував підпалити двері офісу Уповноваженого з прав людини та будівлі Верховного суду.