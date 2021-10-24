Рядом с домом Медведчука собрались два митинга (видео)

Прибывшие к жилью политика националисты вынуждены перекрикивать советскую музыку, которую на высокой громкости запустили сторонники нардепа, проводящие рядом свою акцию.

24 октября под домом депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука проходят сразу две акции — сторонников и противников политика. Об этом сообщает телеграм-канал PavlovskyNews.

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По информации канала, незадолго до появления у дома Медведчука националистов, которые заранее анонсировали свою акцию, рядом со зданием стали появляться охранники в большом количестве, надевшие в качестве опознавательных знаков желтые нарукавные повязки. Примерно в то же время недалеко от жилища политика начался митинг сторонников с участием депутатов от фракции ОПЗЖ.

Фото: Pavlovsky News

Когда под домом политика собрались националисты, они стали высказывать в микрофон свое негативное отношение в адрес Виктора Медведчука. Также была выражена точка зрения о том, что открытые в отношении Медведчука уголовные дела являются "показухой со стороны президента Украины Владимира Зеленского". После того, как сторонники Медведчука включили на полную мощность песню "День Победы", националисты были вынуждены во время своих выступлений буквально перекрикивать музыку.

Фокус ранее писал о том, что народный депутат из ОПЗЖ Виктор Медведчук недоволен решением суда о назначении ему меры пресечения по делу о поставках угля из оккупированных территорий Донбасса на украинские предприятия в виде круглосуточного домашнего ареста.

При этом на данный момент по отношению к нардепу действует аналогичная мера пресечения, назначенная в рамках производства о государственной измене и попытке разграбления национальных ресурсов в Крыму, однако ее срок заканчивался уже 31 октября.