"Не доволен": Медведчук отреагировал на меру пресечения в виде домашнего ареста (видео)

Народный депутат выразил недовольство решением суда. При этом прокуратура намерена обжаловать меру пресечения.

Народный депутат из ОПЗЖ Виктор Медведчук недоволен решением суда о назначении ему меры пресечения по делу о поставках угля из оккупированных территорий Донбасса на украинские предприятия в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом он заявил в комментарии телеграм-каналу заблокированного в Украине ресурса "Страна".

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Отвечая на вопрос журналиста о том, как нардеп относится к решению суда, он заявил: "Крайне отрицательно и негативно. Не доволен".

[ + – ] Комментарий Медведчука по поводу меры пресечения

Сторона защиты Медведчука настаивала на том, чтобы к их клиенту не применяли никакой меры пресечения. В свою очередь прокуроры настаивали на взятии политика под стражу с правом выплаты залога в размере 1 миллиарда гривен. Подозреваемый нардеп утверждал, что он не сможет выплатить такую сумму из-за того, что согласно решению Совета нацбезопасности Украины его счета были заблокированы.

В результате суд принял решение назначить Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 7 декабря. При этом на данный момент по отношению к нардепу действует аналогичная мера пресечения, назначенная в рамках производства о государственной измене и попытке разграбления национальных ресурсов в Крыму, однако ее срок заканчивался уже 31 октября.

В то же время в Офисе генпрокурора рассказали, что намерены обжаловать меру пресечения, поскольку она "недостаточна" и "не обеспечит надлежащего поведения" политика.

Напомним, ранее Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку сообщили о подозрении в государственной измене и попытке разграбления национальных ресурсов в оккупированном Крыму. По данным СБУ, Козак покинул Украину.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста, которая впоследствии неоднократно продлевалась. Уже 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что досудебное расследование дела Медведчука и Козака завершено.

8 октября нардепу вручили подозрение в организации незаконных схем для поставки угля из ОРДЛО на украинские госпредприятия.