"Незадоволений": Медведчук відреагував на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту (відео)
Народний депутат висловив невдоволення рішенням суду. При цьому прокуратура має намір оскаржити запобіжний захід.
Народний депутат із ОПЗЖ Віктор Медведчук незадоволений рішенням суду про призначення йому запобіжного заходу у справі про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу на українські підприємства у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це він заявив у коментарі телеграм-каналу заблокованого в Україні ресурсу "Страна".
Відповідаючи на питання журналіста про те, як нардеп ставиться до рішення суду, він заявив: "Украй заперечливо та негативно. Не задоволений".
Сторона захисту Медведчука наполягала на тому, щоб до їхнього клієнта не застосовували ніякого запобіжного заходу. У свою чергу прокурори наполягали на взяття політика під варту з правом внесення застави в розмірі 1 мільярда гривень. Підозрюваний нардеп стверджував, що він не зможе виплатити таку суму через те, що згідно з рішенням Ради нацбезпеки України, його рахунки були заблоковані.
У результаті суд прийняв рішення призначити Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 7 грудня. При цьому наразі щодо нардепа діє аналогічний запобіжний захід, призначена в межах провадження про державну зраду та спробу пограбування національних ресурсів у Криму, проте його термін закінчувався вже 31 жовтня.
У той же час в Офісі генпрокурора розповіли, що мають намір оскаржити запобіжний захід, оскільки він "недостатній" і "не забезпечить належної поведінки" політика.
Нагадаємо, раніше Медведчуку та його колезі по фракції Тарасу Козаку повідомили про підозру в державній зраді та спробі пограбування національних ресурсів в окупованому Криму. За даними СБУ, Козак покинув Україну.
13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який згодом неодноразово продовжували. Вже 20 серпня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що досудове розслідування справи Медведчука та Козака завершено.
8 жовтня нардепу вручили підозру в організації незаконних схем для поставки вугілля з ОРДЛО на українські держпідприємства.