Слідство щодо Медведчука і Козака у справі про держзраду завершено, — Офіс генпрокурора

За версією силовиків, Віктор Медведчук і Тарас Козак брали участь у розробці проекту "Промінь", який був спрямований на руйнування державної влади.

Офіс генпрокурора України повідомив про завершення слідства у справі за підозрою нардепів від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді і розграбуванні національного надбання. Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова у відеозверненні.

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За її словами, матеріали провадження відкриті для вивчення стороною захисту, а після ознайомлення справа піде в суд.

Матеріали з 20 серпня будуть відкриті нардепу від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку, який перебуває під домашнім арештом. А матеріали щодо обвинуваченого Тараса Козака, який переховується від силових структур, виділені в окреме провадження у зв'язку з його розшуком.

Як зазначила Ірина Венедіктова, слідство змогло встановити, що парламентарії з російськими топ-чиновниками "вчинили замах на розграбування національного надбання" — незаконно добували нафту і газ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

У відеозверненні генпрокурорка зазначила, що в слідства є докази, як обвинувачені нардепи від "ОПЗЖ" передали окупаційній владі на півострові матеріальну і документальну базу щодо розробки родовища "Глибока". Якби не сприяння нардепів, росіяни витратили роки і великі ресурси для освоєння ділянки з перспективними запасами понад 38 млрд грн.

"За сприяння одного з нардепів на тимчасово окупованій території створювався якийсь "правонаступник" зареєстрованого в Україні підприємства, щоб потім отримати на підставі вже наявних українських дозволів і готових технічних документів незаконні "дозволи" від держави-агресора. Це грубе порушення міжнародного і нашого національного законодавства, адже тимчасово окупована територія є невід'ємною частиною України, на яку поширюється винятково юрисдикція органів її державної влади", — продовжила Ірина Венедіктова.

Більше того, силовики звинувачують нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака в зборі інформації про місця дислокації українських військ, у стягненні для реалізації заходів, які шкодять Україні, для дестабілізації ситуації в країні. Ірина Венедіктова заявила, що українські нардепи допомагали Росії вести підривну діяльність проти України, тому їхні дії трактуються силовиками як держзрада.

Слідство також встановило, що обвинувачені нардепи від "ОПЗЖ" брали участь у розробці "Проекту "Промінь", який спрямований на просування і лобіювання політичних, геоекономічних інтересів РФ, вигідних Кремлю змін у внутрішній і зовнішній політиці України.

"Серед інструментів програми, яку власноруч редагував один з підозрюваних — формування мережі агентів впливу і лояльного до РФ прошарку населення. "Промінь" повинен був сприяти формуванню в Україні необхідної для РФ громадської думки, ухвалення вигідних для РФ управлінських, економічних, політичних рішень, які руйнуватимуть самостійність державної влади всередині країни і незалежність у міжнародних відносинах", — пояснила Венедіктова у відеозверненні.

Підсумовуючи, генеральна прокурорка додала, що деякі докази у справі Медведчука і Козака були представлені громадськості, і кожен українець міг зробити власні висновки.

[ + – ] Ірина Венедіктова про справу Медведчука-Козака

Справа Медведчука — передісторія

Народним депутатам від фракції "Опозиційна платформа — За життя" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру в зраді і спробі пограбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Генпрокурорка України Ірина Венедіктова особисто підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам українського парламенту.

Після оголошення підозри соратник Медведчука Тарас Козак покинув територію України. За даними СБУ, народний депутат від "ОПЗЖ" на території Російської Федерації і не планує повертатися в Україну.

Після оголошення підозри суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет. Нардеп від "ОПЗЖ" програв апеляцію і Верховний суд залишив у силі рішення минулої інстанції.

У червні СБУ повідомила про арешт 28 компаній, які володіють АЗС і нафтобазою Glusco, які пов'язують з Віктором Медведчуком. У рамках кримінального провадження про держзраду силовики неодноразово приходили з обшуками до Віктора Медведчука і в офіс партії "ОПЗЖ".