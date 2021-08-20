Следствие в отношении Медведчука и Козака по делу об госизмене завершено, — Офис генпрокурора

По версии силовиков, нардепы участвовали в разработке проекта "Промінь", который был направлен на разрушение государственной власти.

Офис генпрокурора Украины сообщил о завершении следствия в деле по подозрению нардепов от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и Тараса Козака в госизмене и разграблении национального достояния. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в видеообращении.

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По ее словам, материалы производства открыты для изучения стороной защиты, а после ознакомления дело пойдет в суд.

Материалы с 20 августа будут открыты нардепу от "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку, который находится под домашним арестом. А материалы в отношении обвиняемого Тараса Козака, скрывающегося от силовых структур, выделены в отдельное производство в связи с его розыском.

Как отметила Ирина Венедиктова, следствие смогло установить, что парламентарии с российскими топ-чиновниками "совершили покушение на разграбление национального достояния" — незаконно добывали нефть и газ на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

В видеообращении генпрокурор отметила, что у следствия есть доказательства, как обвиняемые нардепы от "ОПЗЖ" передали оккупационным властям на полуострове материальную и документальную базу по разработке месторождения "Глубокая". Если бы не содействие нардепов, россияне потратили года и большие ресурсы для освоения участка с перспективными запасами более чем 38 млрд грн.

"При содействии одного из нардепов на временно оккупированной территории создавался некий "правопреемник" зарегистрированного в Украине предприятия, чтобы потом получить на основании уже имеющихся украинских разрешений и готовых технических документов незаконные "разрешения" от государства-агрессора. Это грубое нарушение международного и нашего национального законодательства, ведь временно оккупированная территория является неотъемлемой частью Украины, на которую распространяется исключительно юрисдикция органов ее государственной власти", — продолжила Ирина Венедиктова.

Более того, силовики обвиняют нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака в сборе информации о местах дислокации украинских войск, в привлечении лиц для реализации мероприятий, вредящих Украине, для дестабилизации ситуации в стране. Ирина Венедиктова заявила, что украинские нардепы помогали России вести подрывную деятельность против Украины, поэтому их действия трактуются силовиками как госизмена.

Следствие также установило, что обвиняемые нардепы от "ОПЗЖ" участвовали в разработке "Проекта "Промінь", который направлен на продвижение и лоббирование политических, геоэкономических интересов РФ, выгодных Кремлю изменений во внутренней и внешней политики Украины.

"Среди инструментов программы, которую собственноручно редактировал один из подозреваемых — формирование сети агентов влияния и лояльного к РФ прослойки населения. "Промінь" должен был способствовать формированию в Украине необходимого для РФ общественного мнения, принятию выгодных для РФ управленческих, экономических, политических решений, которые будут разрушать самостоятельность государственной власти внутри страны и независимость в международных отношениях", — объяснила Венедиктова в видеообращении.

Подытоживая, генеральный прокурор добавила, что некоторые доказательства по делу Медведчука и Козака были представлены общественности, и каждый украинец мог сделать собственные выводы.

[ + – ] Ирина Венедиктова о деле Медведчука-Козака

Дело Медведчука — предыстория

Народным депутатам от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении в госизмене и попытке разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова лично подписала сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента.

После объявления подозрения соратник Медведчука Тарас Козак покинул территорию Украины. По данным СБУ, народный депутат от "ОПЗЖ" находится на территории Российской Федерации и не планирует возвращаться в Украину.

После объявления подозрения суд отправил Виктора Медведчука под домашний арест с обязательством носить электронный браслет. Нардеп от "ОПЗЖ" проиграл апелляцию и Верховный суд оставил в силе решение прошлой инстанции.

В июне СБУ сообщила об аресте 28 компаний, владеющих АЗС и нефтебазами Glusco, которые связывают с Виктором Медведчуком. В рамках уголовного производства о госизмене силовики неоднократно приходили с обысками к Виктору Медведчуку и в офис партии "ОПЗЖ".