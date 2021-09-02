Справа Медведчука: нардепу продовжили цілодобовий домашній арешт на два місяці

На думку прокурора, якщо політик вийде на свободу, він зможе чинити тиск на свідків у його справі про держзраду.

Печерський районний суд Києва продовжив дію запобіжного заходу народному депутату з фракції "Опозиційна платформа — За життя" Віктору Медведчуку у справі про державну зраду. Згідно з рішенням судді, яке було винесене в четвер, 2 вересня, політик залишиться під домашнім арештом щонайменше до 31 жовтня.

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За даними агентства "Інтерфакс-Україна", сторона захисту Медведчука заявляла про порушення підслідності, неприпустимість доказів і відсутність необхідності запобіжного заходу у зв'язку із завершенням досудового розслідування, про яке раніше повідомляв Офіс генпрокурора України.

У свою чергу прокурор підтвердив, що досудове розслідування завершено, проте після закінчення терміну дії запобіжного заходу 7 вересня існує "ризик впливу на свідків та на стадії судового розгляду".

У результаті суд задовольнив клопотання прокуратури, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту буде діяти до 31 жовтня.

Нагадаємо, Медведчуку і його колезі по фракції Тарасу Козаку повідомили про підозру в державній зраді і спробі пограбування національних ресурсів в окупованому Криму. За даними СБУ, Козак покинув Україну.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який згодом неодноразово продовжувався.

Уже 20 серпня генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що досудове розслідування справи Медведчука і Козака завершено.

У середу, 1 вересня, інший колега Медведчука по фракції Ренат Кузьмін повідомив, що політику вручили клопотання про чергове продовження запобіжного заходу.