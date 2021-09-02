Дело Медведчука: нардепу продлили круглосуточный домашний арест на два месяца

По мнению прокурора, если политик выйдет на свободу, он сможет оказывать давление на свидетелей по его делу о госизмене.

Печерский районный суд Киева продлил действие меры пресечения народному депутату из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку по делу о государственной измене. Согласно решению судьи, вынесенному в четверг, 2 сентября, политик останется под домашним арестом по меньшей мере до 31 октября.

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По данным агентства "Интерфакс-Украина", сторона защиты Медведчука заявляла о нарушении подследственности, недопустимости доказательств и отсутствии необходимости меры пресечения в связи с завершением досудебного расследования, о котором ранее сообщал Офис генпрокурора Украины.

В свою очередь прокурор подтвердил, что досудебное расследование завершено, однако после истечения срока действия меры пресечения 7 сентября существует "риск влияния на свидетелей и на стадии судебного рассмотрения".

В результате суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, мера пресечения в виде домашнего ареста будет действовать до 31 октября.

Напомним, Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку сообщили о подозрении в государственной измене и попытке разграбления национальных ресурсов в оккупированном Крыму. По данным СБУ, Козак покинул Украину.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста, которая впоследствие неоднократно продлевалась.

Уже 20 августа генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что досудебное расследование дела Медведчука и Козака завершено.

В среду, 1 сентября, другой коллега Медведчука по фракции Ренат Кузьмин сообщил, что политику вручили ходатайство об очередном продлении меры пресечения.