Дело Медведчука: нардепу продлили домашний арест на два месяца

Сторона обвинения считает, что парламентарий может уничтожить материалы дела, с которыми его начала знакомить прокуратура.

Народному депутату от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку, который подозревается в государственной измене, вручили ходатайство о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца. Об этом в своем телеграм-канале сообщил его коллега по фракции Ренат Кузьмин.

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По словам нардепа, Медведчуку вручили ходатайство во вторник, 31 августа, в 17:30. Кузьмин утверждает, что сторона обвинения мотивирует необходимость содержания представителя ОПЗЖ под стражей тем, что обвиняемый "может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми прокуратура начала его знакомить".

В то же время Кузьмин выразил уверенность, что Медведчук будет оправдан, а Европейский суд по правам человека "неминуемо примет решение в его пользу".

Также депутат опубликовал фотографию врученного подозреваемому в госизмене ходатайства Государственного бюро расследований о продлении меры пресечения.

[ + – ] Ходатайство о продлении меры пресечения Медведчуку

Напомним, в мае этого года депутатам из фракции ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене и попытке разграбления национальных ресурсов в оккупированном Россией Крыму. После этого Козак покинул территорию Украины.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста.

В свою очередь Офис генпрокурора ранее в этом месяце сообщило, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено.