Справа Медведчука: нардепу продовжили домашній арешт на два місяці

Сторона звинувачення вважає, що парламентарій може знищити матеріали справи, з якими його почала знайомити прокуратура.

Народному депутату від партії "Опозиційна платформа — За життя" Віктору Медведчуку, який підозрюється в державній зраді, вручили клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ще на 2 місяці. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив його колега по фракції Ренат Кузьмін.

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За словами нардепа, Медведчуку вручили клопотання у вівторок, 31 серпня, о 17:30. Кузьмін стверджує, що сторона звинувачення мотивує необхідність утримання представника ОПЗЖ під вартою тим, що обвинувачений "може знищити матеріали кримінального провадження, з якими прокуратура почала його знайомити".

У той же час Кузьмін висловив упевненість, що Медведчук буде виправданий, а Європейський суд з прав людини "неминуче прийме рішення на його користь".

Також депутат опублікував фотографію врученого підозрюваному в державній зраді клопотання Державного бюро розслідувань про продовження запобіжного заходу.

[ + – ] Клопотання про продовження запобіжного заходу Медведчуку

Нагадаємо, у травні цього року депутатам з фракції ОПЗЖ Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку повідомили про підозру в зраді і спробі пограбування національних ресурсів в окупованому Росією Криму. Після цього Козак покинув територію України.

Суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У свою чергу Офіс генпрокурора раніше в цьому місяці повідомив, що слідство у справі Медведчука і Козака завершено.