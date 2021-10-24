Поруч з будинком Медведчука зібралися два мітинги (відео)

Прибулі до житла політика націоналісти змушені перекрикувати радянську музику, яку на високій гучності запустили прибічники нардепа, які проводять поруч свою акцію.

24 жовтня за будинком депутата Верховної Ради від фракції "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука проходять відразу дві акції — прихильників і противників політика. Про це повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews.

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За інформацією каналу, незадовго до появи біля будинку Медведчука націоналістів, які заздалегідь анонсували свою акцію, поряд з будівлею стали з'являтися охоронці в великій кількості, що надів як розпізнавальних знаків жовті нарукавні пов'язки. Приблизно в той же час недалеко від житла політика почався мітинг прихильників за участю депутатів від фракції ОПЗЖ.

Фото: Pavlovsky News

Коли під будинком політика зібралися націоналісти, вони стали висловлювати в мікрофон своє негативне ставлення на адресу Віктора Медведчука. Також було висловлено точка зору про те, що відкриті в відношенні Медведчука кримінальні справи є "показухою з боку президента України Володимира Зеленського". Після того, як прихильники Медведчука включили на повну потужність пісню "День Перемоги", націоналісти були змушені під час своїх виступів буквально перекрикувати музику.

Фокус раніше писав про те, що народний депутат з ОТЗЖ Віктор Медведчук незадоволений рішенням суду про призначення йому запобіжного заходу у справі про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу на українські підприємства у вигляді цілодобового домашнього арешту.

При цьому на даний момент по відношенню до нардепу діє аналогічна запобіжний захід, призначена в рамках провадження про державну зраду і спробі пограбування національних ресурсів в Криму, проте її термін закінчувався вже 31 жовтня.