Разговоры политиков о поставках американских комплексов Patriot в Украину — популизм, — эксперты

Patriot – один из самых известных и самых дорогих в мире зенитных ракетных комплексов противовоздушной и противоракетной обороны. В последнее время участились разговоры о поставках этого вооружения в Украину. Но эксперты не уверены, что США нам помогут

"Их могут себе позволить далеко не все страны Европы. Разговоры о поставках таких в Украину — популистские, — уверен есть желание строить и развивать флот", — сказал Фокусу в материале "Флот и ПВО. Как иностранные военные базы могут закрыть две главные бреши в украинской обороне" Тарас Чмут, морской пехотинец, директор фонда "Повернись живим". — Комплексы максимально дорогие и сложные в эксплуатации. Их вряд ли можно интегрировать в современную украинскую систему ПВО. Кроме того, они могут оказаться и малоэффективны — мы можем закрыть Киев или Харьков, но у нас останется, например, Одесса и Мариуполь".

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Дороговизна и сложность в использовании — не единственные проблемы. Теоретически американцы могли бы разместить свои комплексы и военных на территории Украины, но, по словам британского эксперта по национальной безопасности и обороны Глена Гранта, это исключено. "Комплексы Patriot разработаны против врагов НАТО и содержат секреты о действиях против вражеских систем; мы бы не хотели, чтобы враг их заполучил. Вы слышали жесткие дискуссии о том, что Турция получит от России систему противовоздушной обороны S400 и видели обеспокоенность НАТО, что это позволит РФ узнать о защитных мерах западной авиации? Здесь та же логика", — поясняет он.

Ранее вице-премьер Алексей Резников говорил о важности расширения пакета безопасности для Украины. В первую очередь — за счет развертывания сил ПВО

В апреле руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью Time сказал: "Украина противостоит натиску России не только ради себя, но и ради Запада. А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие — в Польше. Они должны быть здесь".