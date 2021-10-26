Розмови політиків про постачання американських комплексів Patriot в Україну — популізм, — експерти

Patriot – один із найвідоміших і найдорожчих у світі зенітних ракетних комплексів протиповітряної та протиракетної оборони. Останнім часом почастішали розмови про постачання цього озброєння в Україну. Але експерти не впевнені, що США нам допоможуть.

"Їх можуть собі дозволити далеко не всі країни Європи. Розмови про постачання таких в Україну — популістські, — впевнений є бажання будувати та розвивати флот", — сказав Фокусу у матеріалі "Флот і ППО. Як іноземні військові бази можуть закрити два головні проломи в українській обороні" Тарас Чмут, морський піхотинець, директор фонду "Повернись живим". — Комплекси максимально дорогі та складні в експлуатації. Їх навряд чи можна інтегрувати у сучасну українську систему ППО. Крім того, вони можуть опинитися і малоефективними — ми можемо закрити Київ чи Харків, але в нас залишиться, наприклад, Одеса та Маріуполь".

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Дорожнеча і складність у використанні — не єдині проблеми. Теоретично американці могли б розмістити свої комплекси та військових на території України, але, за словами британського експерта з національної безпеки й оборони Глена Гранта, це неможливо. "Комплекси Patriot розроблені проти ворогів НАТО і містять секрети про дії проти ворожих систем; ми не хотіли б, щоб ворог їх придбав. Ви чули жорсткі дискусії про те, що Туреччина отримає від Росії систему протиповітряної оборони S400 і бачили стурбованість НАТО, що це дозволить РФ дізнатися про захисні заходи західної авіації? Тут та сама логіка", — пояснює він.

Раніше віцепрем'єр Олексій Резніков говорив про важливість розширення пакету безпеки для України. Насамперед — за рахунок розгортання сил ППО.

У квітні керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Time сказав: "Україна протистоїть тиску Росії не тільки заради себе, а й зарали Заходу. А де США розміщують свої ракети Patriot? Найближчі — у Польщі. Вони мають бути тут".