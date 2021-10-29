Андрей Садовый рассказал, кого видит своим преемником на посту мэра Львова

Оптимальный кандидат должен быть уроженцем Львова и "с видениемʼ

Андрей Садовый рассказал, что следующем мэром должен стать человек, рожденный во Львове, который знает, что такое система управления городом, и у которого есть видение. "Я не знаю, когда это случится. Может, через четыре года, может, раньше. А забегать вперед… Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах", — отметил городской голова в интервью Фокусу "Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о давлении Порошенко и об отношениях с Зеленским".

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Выборы мэра во Львове Садовой назвал "серьезным батлом". "Это не выбора депутата Верховной Рады. Тут побеждают стратегии, идеи развития", — прокомментировал мэр.

Читайте больше в интервью "Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о давлении Порошенко и об отношениях с Зеленским".