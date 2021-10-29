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Андрій Садовий розповів, кого бачить своїм наступником на посаді мера Львова

Євгенія Корольова
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андрей садовий

Оптимальний кандидат має бути уродженцем Львова та "з баченням"

Андрій Садовий розповів, що наступним мером має стати людина, народжена у Львові, яка знає, що таке система управління містом і яка має бачення. "Я не знаю, коли це станеться. Може, через чотири роки, може, раніше. А забігати вперед... Хочеш розсмішити Бога — розкажи йому про свої плани", — зазначив міський голова в інтерв'ю Фокусу "Мер Львова Андрій Садовий розповів про тиск Порошенка та про відносини із Зеленським”.

Вибори мера у Львові Садовий назвав "серйозним батлом". "Це не вибори депутата Верховної Ради. Тут перемагають стратегії, ідеї розвитку", — прокоментував мер.

Читайте більше в інтерв'ю "Мер Львова Андрій Садовий розповів про тиск Порошенка та про стосунки із Зеленським" .