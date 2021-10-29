Зеленский призвал украинцев "включить мозги" и начать вакцинироваться (видео)

Глава государства отметил, что нужно наращивать темпы иммунизации среди украинцев. Сейчас в сутки делают около 290 тыс. прививок.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев не боятся вакцинации от коронавируса и делать прививки, потому что это единственный выход, чтобы преодолеть болезнь. Об этом глава государство заявил на заседании во время рабочей поездки в Одесскую область, сообщает Офис президента.

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"Мы понимаем, что выход один – вакцинация. Следует увеличивать процент вакцинированных людей, чтобы выйти из этого коллапса. Руководители на местах, очень вас прошу засыпать и просыпаться с этой темой", – призвал президент.

Также Зеленский поблагодарил украинские СМИ, которые присоединились к кампании популяризации вакцинации, а непривитых граждан он попросил "включить мозг".

"Я очень прошу, чтобы мы все выключили соцсети по этому вопросу и включили мозг. Надо вакцинироваться – на сегодняшний день это не "страшилки", это единственное решение. Я хочу, чтобы мы не боялись этих "страшилок" в СМИ и соцсетях, а боялись этого вируса", – отметил президент.

[ + – ] Владимир Зеленский о вакцинации в Украине

Известно, что на сегодняшний день в Украине делают около 290 тысяч прививок в сутки. Однако, по словам Зеленского, нужно наращивать темпы вакцинации.

В то же время премьер-министр Денис Шмыгаль, принимавший участие в заседании по видеосвязи, рассказал об обеспечении кислородом COVID-больниц.

"Кислорода хватает. Достаточно сделано кислородных станций, которые генерируют кислород на местах. Где необходимо подвозить (кислород. – Ред.), Министерство здравоохранения очень четко придерживается логистики по поставкам. Убежден, мы можем говорить об обеспечении больниц кислородом везде, где это необходимо", – подчеркнул глава правительства.

Глава Минздрава Виктор Ляшко в свою очередь отметил, что в системе здравоохранения развернуто 70 тыс. коек для больных коронавирусом, из них более 48 тыс. уже заняты. Также чиновник напомнил, что уже 16 регионов Украины перешли на "красный" уровень эпидемической опасности.

Ранее сообщалось, что в Украине расширят список профессий для обязательно вакцинации. Прививку придется делать, в частности, социальным работникам и работникам госпредприятий.

Также накануне Минздрав утвердил список медицинских противопоказаний и предостережений для вакцинации от COVID-19.