Зеленський закликав українців "увімкнути мізки" та почати вакцинуватися (відео)

Глава держави наголосив, що потрібно нарощувати темпи імунізації серед українців. Нині за добу роблять близько 290 тис. щеплень.

Президент Володимир Зеленський закликав українців не боятися вакцинації від коронавірусу та робити щеплення, бо це єдиний вихід, аби подолати хворобу. Про це глава держави заявив на засіданні під час робочої поїздки до Одеської області, повідомляє Офіс президента.

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"Ми розуміємо, що вихід один – вакцинація. Варто збільшувати відсоток вакцинованих людей, щоб вийти з цього колапсу. Керівники на місцях, дуже вас прошу засинати і прокидатися з цією темою", – закликав президент.

Також Зеленський подякував українським ЗМІ, які приєдналися до кампанії популяризації вакцинації, а нещеплених громадян він попросив "увімкнути мозок".

"Я дуже прошу, щоб ми всі вимкнули соцмережі з цього питання і ввімкнули мозок. Треба вакцинуватися — на сьогодні це не "страшилки", це єдине рішення. Я хочу, щоб ми не боялися цих "страшилок" у ЗМІ та соцмережах, а боялися цього вірусу", – наголосив президент.

[ + – ] Володимир Зеленський про вакцинацію в Україні

Відомо, що на сьогодні в Україні роблять близько 290 тисяч щеплень на добу. Проте, за словами Зеленського, треба нарощувати темпи вакцинації.

Водночас, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який брав участь у засіданні з відеозв'язку, розповів про забезпечення киснем COVID-лікарень.

"Кисню вистачає. Досить зроблено кисневих станцій, які генерують кисень на місцях. Де необхідно підвозити (кисень. – Ред.), Міністерство охорони здоров'я дуже чітко дотримується логістики щодо постачання. Переконаний, ми можемо говорити про забезпечення лікарень киснем скрізь, де це необхідно", – наголосив глава уряду.

Глава МОЗ Віктор Ляшко у свою чергу зазначив, що в системі охорони здоров'я розгорнуто 70 тис. ліжок для хворих на коронавірус, з них понад 48 тис. вже зайняті. Також урядовець нагадав, що вже 16 регіонів України перейшли на "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Раніше повідомлялося, що в Україні розширять список професій для обов'язкової вакцинації. Щеплення доведеться робити, зокрема, соціальним працівникам та працівникам держпідприємств.

Також напередодні МОЗ затвердило список медичних протипоказань та застережень для вакцинації від COVID-19.