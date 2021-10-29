Выборы мэра Харькова: что известно о кандидатах на место Кернеса

Выборы руководителя второго по величине города Украины состоятся уже в это воскресенье, 31 октября. Фокус собрал основную информацию о кандидатах в мэры Харькова.

Харьков — второй по размерам и по количеству населения город в Украине. На мэрских выборах 2010 года занимавший на тот момент должность секретаря Харьковского городского совета Геннадий Кернес с небольшим отрывом победил тогдашнего руководителя Харьковской областной государственной администрации Арсена Авакова — и с тех занимал кресло градоначальника — до самой своей смерти в конце 2020 года.

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Таким образом, по итогам выборов, которые состоятся в воскресенье, у Харькова впервые с 2010 года появится новый городской голова.

Предыстория выборов 2021. Чем Харьков важен для украинской политики

Весной 2014 года Харьков, находящийся менее, чем в 30 километрах от границы с Российской Федерацией, стал одной из горячих точек Украины. 7 апреля, в день провозглашения "Донецкой народной республики", в Харькове объявили о создании "Харьковской народной республики". Впрочем, так называемой "ХНР" не суждено было долго существовать: уже 8 апреля захваченное здание облгосадминистрации взяло штурмом переброшенное из Винницкой области спецподразделение "Ягуар". Находившихся внутри удалось обезвредить за 15 минут без единого выстрела. Этот день стал концом для "ХНР", однако пророссийские настроения в городе не исчезли и по сей день.

Вскоре после этих событий на Геннадия Кернеса совершили покушение, из-за которого градоначальник оказался прикован к инвалидному креслу. Впрочем, это не помешало его уверенному переизбранию мэром уже в первом туре выборов 2015 года.

[ + – ] Геннадий Кернес был мэром Харькова с 2010 по 2020 год Фото: Харьковский городской совет

В 2020 году Кернес смог снова победить в первом туре выборов даже несмотря на свое физическое отсутствовал в стране: после дня города, который отмечают 23 августа, градоначальник не появлялся на публике, а в сентябре его госпитализировали с COVID-19 и отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите. 9 декабря состоялась первая сессия нового созыва Харьковского горсовета, а уже 17 декабря стало известно о смерти Геннадия Кернеса. Исполняющим обязанности мэра Харькова, как и гласит законодательство, стал новый секретарь горсовета Игорь Терехов.

Вскоре после известия о смерти Геннадия Кернеса в Харькове началась активная предвыборная кампания. В борьбу за освободившееся место градоначальника вступил целый ряд политиков и общественных деятелей разной величины. В течение гонки многие сошли с дистанции, некоторые — еще до официального старта кампании. Тем не менее, впервые за 10 лет должность мэра одного из крупнейших и стратегически важного города Украины получит новый человек.

Фокус решил собрать и рассказать основную информацию о той десятке кандидатов в мэры Харькова, чьи фамилии избиратели увидят в бюллетенях в день голосования, 31 октября.

10 кандидатов в мэры Харькова — выборы 2021

Мы рассказываем о кандидатах в том порядке, в котором они размещены в избирательном бюллетене, то есть по алфавиту!

1. Виктор Величков, самовыдвиженец

[ + – ] Виктор Величков

Кто он: пенсионер.

В какой партии состоит: "Оппозиционная платформа — за жизнь".

Возраст: 64 года.

Опыт работы: с 2010 по 2015 год — депутат Лозовского горсовета ("Партия регионов"), до 2018 года — владелец ПП "Агропартнер",

2. Михаил Добкин, самовыдвиженец

[ + – ] Михаил Добкин

Кто он: советник общественной организации "Наш дом Харьков".

В какой партии состоит: "Христианские социалисты".

Возраст: 51 год.

Опыт работы: с 1998 по 2002 год — депутат Харьковского горсовета ("Народно-демократическая партия"), мэр Харькова с 2006 по 2010 год, глава Харьковской ОГА с 2010 по 2014 год (назначен на должность Виктором Януковичем), народный депутат Украины 4 (самовыдвиженец) и 8 ("Оппозиционный блок") созывов.

3. Дмитрий Маринин, самовыдвиженец

[ + – ] Дмитрий Маринин

Кто он: аспирант кафедры регионального развития и местного самоуправления в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

В какой партии состоит: беспартийный.

Возраст: 54 года.

Опыт работы: с 2008 по 2009 год — на руководящих должностях в КП "Жилкомсервис", депутат Харьковского горсовета с 2010 по 2014 год ("Партия регионов").

4. Алина Мустафаева, самовыдвиженка

[ + – ] Алина Мустафаева

Кто она: директор ООО "Экокар", депутат Харьковского горсовета от партии "Слуга народа".

В какой партии состоит: беспартийная.

Возраст: 29 лет.

Опыт работы: с 2012 по 2016 год — в скорой помощи, в 2017 году — заместитель директора компании "Автоинтерпрайз" (директор которой — Дмитрий Никонов, помощник нардепа от "Слуги народа" Александр Куницкий).

5. Константин Немичев, самовыдвиженец

[ + – ] Константин Немичев

Кто он: глава Харьковской областной организации партии "Национальный Корпус".

В какой партии состоит: "Национальный корпус".

Возраст: 25 лет.

Опыт работы: с 2014 по 2016 год — боец батальона и полка "Азов".

6. Владимир Плетнев, кандидат от "Партии Шария"

[ + – ] Владимир Плетнев

Кто он: адвокат, депутат Харьковского горсовета от "Партии Шария".

В какой партии состоит: "Партия Шария".

Возраст: 60 лет.

Опыт работы: с 1991 по 2011 год — судья Киевского районного суда Харькова, с 2011 по 2018 год — судья Апелляционного суда Харьковской области.

7. Сергей Ряполов, самовыдвиженец

[ + – ] Сергей Ряполов

Кто он: безработный.

В какой партии состоит: беспартийный.

Возраст: 40 лет.

Опыт работы: согласно реестру Минюста, с 2016 года является директором ООО "Эко-свет".

8. Александр Скорик, кандидат от партии "Европейская солидарность"

[ + – ] Александр Скорик

Кто он: директор ООО "МК Мясной", депутат Харьковского областного совета от партии "Европейская солидарность".

В какой партии состоит: "Европейская солидарность"

Возраст: 46 лет.

Опыт работы: с 2000 года — частный предприниматель, с 2015 по 2020 год — депутат Богодуховского райсовета ("Блок Петра Порошенко").

9. Игорь Терехов, кандидат от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков"

[ + – ] Игорь Терехов

Кто он: секретарь Харьковского городского совета.

В какой партии состоит: беспартийный.

Возраст: 54 года.

Опыт работы: с 2007 по 2010 год — заместитель главы Харьковской областной государственной администрации (тогда руководителем ХОГА был Арсен Аваков), с 2010 по 2015 год — заместитель мэра Харькова, с 2015 года по 2020 год — депутат Харьковского горсовета ("Відродження") и первый заместитель мэра Харькова.

10. Денис Ярославский, самовыдвиженец

[ + – ] Денис Ярославский

Кто он: юрист ООО "Харьковский проектный институт". В какой партии состоит: беспартийный. Возраст: 39 лет. Опыт работы: с 2004 по 2016 год — в органах внутренних дел, с 2015 по 2016 год — начальник Обуховского отделения полиции, в 2019 году — консультант по правовой помощи ООО "Харьковский проектный институт".

Как будет выглядеть бюллетень на выборах мэра Харькова

[ + – ] Бюллетень на выборах мэра Харькова в 2021 году

Голосование на внеочередных выборах мэра Харькова начнется в 08:00 в воскресенье, 31 октября. Избирательные участки будут открыты до 20:00.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что, согласно результатам авторитетных соцопросов, выборы мэра Харькова 2021 года могут пройти без второго тура: в начале октября за одного из кандидатов готовы были проголосовать более 50% уже в первом туре.