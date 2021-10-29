Вибори мера Харкова: що відомо про кандидатів на місце Кернеса

Вибори керівника другого за величиною міста України відбудуться вже цієї неділі, 31 жовтня. Фокус зібрав основну інформацію про кандидатів у мери Харкова.

Харків — друге за розмірами та за кількістю населення місто в Україні. На мерських виборах 2010 року Геннадій Кернес, який на той момент обіймав посаду секретаря Харківської міської ради, з невеликим відривом переміг тодішнього керівника Харківської обласної державної адміністрації Арсена Авакова — і з тих обіймав крісло градоначальника — до самої своєї смерті наприкінці 2020 року.

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Так, за підсумками виборів, які відбудуться у неділю, у Харкова вперше з 2010 року з’явиться новий міський голова.

Передісторія виборів 2021 року. Чим Харків важливий для української політики

Навесні 2014 року Харків, який знаходиться менш ніж за 30 кілометрів від кордону з Російською Федерацією, став однією з гарячих точок України. 7 квітня, у день проголошення "Донецької народної республіки", у Харкові оголосили про створення "Харківської народної республіки". Утім, так званій "ХНР" не судилося довго існувати: вже 8 квітня захоплена будівля облдержадміністрації взяла штурмом перекинутий із Вінницької області спецпідрозділ "Ягуар". Тих, хто перебував усередині, вдалося знешкодити за 15 хвилин без жодного пострілу. Цей день став кінцем для "ХНР", проте проросійські настрої у місті не зникли й досі.

Незабаром після цих подій на Геннадія Кернеса скоїли замах, через який градоначальник виявився прикутим до інвалідного крісла. Втім, це не завадило його впевненому переобранню мером уже у першому турі виборів у 2015 році.

[ + – ] Геннадій Кернес був мером Харкова з 2010 по 2020 рік Фото: Харківська міська рада

У 2020 році Кернес зміг знову перемогти у першому турі виборів навіть попри свою фізичну відсутність у країні: після дня міста, яке святкують 23 серпня, градоначальник не з'являвся на публіці, а у вересні його госпіталізували з COVID-19 та відправили на лікування до берлінської клініки Шаріте. 9 грудня відбулася перша сесія нового скликання Харківської міськради, а вже 17 грудня стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Виконувачем обов'язків мера Харкова, як і говорить законодавство, став новий секретар міськради Ігор Терехов.

Незабаром після звістки про смерть Геннадія Кернеса у Харкові розпочалася активна передвиборча кампанія. У боротьбу за місце градоначальника, що звільнилося, вступила ціла низка політиків і громадських діячів різної величини. Протягом перегонів багато хто зійшов зі дистанції, дехто — ще до офіційного старту кампанії. Проте вперше за 10 років посаду мера одного з найбільших і стратегічно важливих міст України отримає нова людина.

Фокус вирішив зібрати та розповісти основну інформацію про ту десятку кандидатів у мери Харкова, чиї прізвища виборці побачать у бюлетенях у день голосування, 31 жовтня.

10 кандидатів у мери Харкова — вибори 2021

Ми розповідаємо про кандидатів у порядку, в якому вони розміщені у виборчому бюлетені, тобто за алфавітом!

1. Віктор Величков, самовисуванець

[ + – ] Віктор Величков

Хто він: пенсіонер.

Членом якої партії є: "Опозиційна платформа — за життя".

Вік: 64 роки.

Досвід роботи: з 2010 по 2015 рік — депутат Лозівської міськради ("Партія регіонів"), до 2018 року — власник ПП "Агропартнер",

2. Михайло Добкін, самовисуванець

[ + – ] Михайло Добкін

Хто він: радник громадської організації "Наш дім Харків".

Членом якої партії є: "Християнські соціалісти".

Вік: 51 рік.

Досвід роботи: з 1998 по 2002 рік — депутат Харківської міськради ("Народно-демократична партія"), мер Харкова з 2006 по 2010 рік, голова Харківської ОДА з 2010 по 2014 рік (призначений на посаду Віктором Януковичем), народний депутат України 4 (самовисуванець) та 8 ("Опозиційний блок") скликань.

3. Дмитро Маринін, самовисуванець

[ + – ] Дмитро Маринін

Хто він: аспірант кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування у Національній академії державного управління при Президенті України.

Членом якої партії є: безпартійний.

Вік: 54 роки.

Досвід роботи: з 2008 по 2009 рік — на керівних посадах у КП "Жилкомсервіс", депутат Харківської міськради з 2010 по 2014 рік ("Партія регіонів").

4. Аліна Мустафаєва, самовисуванка

[ + – ] Аліна Мустафаєва

Хто вона: директорка ТОВ "Екокар", депутатка Харківської міськради від партії "Слуга народу".

Членкинею якої партії є: безпартійна.

Вік: 29 років.

Досвід роботи: з 2012 по 2016 рік — у швидкій допомозі, у 2017 році — заступниця директора компанії "Автоінтерпрайз" (директор якої — Дмитро Ніконов, помічник нардепа від "Слуги народу" Олександр Куницький).

5. Костянтин Немічев, самовисуванець

[ + – ] Костянтин Немічев

Хто він: голова Харківської обласної організації партії "Національний Корпус".

Членом якої партії є: "Національний корпус".

Вік: 25 років.

Досвід роботи: з 2014 по 2016 рік — боєць батальйону та полку "Азов".

6. Володимир Плетньов, кандидат від "Партії Шарія"

[ + – ] Володимир Плетньов

Хто він: адвокат, депутат Харківської міськради від Партії Шарія.

Членом якої партії є: Партія Шарія.

Вік: 60 років.

Досвід роботи: з 1991 по 2011 рік — суддя Київського районного суду Харкова, з 2011 по 2018 рік — суддя Апеляційного суду Харківської області.

7. Сергій Ряполов, самовисуванець

[ + – ] Сергій Ряполов

Хто він: безробітний.

Членом якої партії є: безпартійний.

Вік: 40 років.

Досвід роботи: згідно з реєстром Мін'юсту, з 2016 року є директором ТОВ "Еко-світло".

8. Олександр Скорик, кандидат від партії "Європейська солідарність"

[ + – ] Олександр Скорик

Хто він: директор ТОВ "МК М'ясний", депутат Харківської обласної ради від партії "Європейська солідарність".

Членом якої партії є: "Європейська солідарність"

Вік: 46 років.

Досвід роботи: з 2000 року — приватний підприємець, з 2015 по 2020 рік — депутат Богодухівської райради ("Блок Петра Порошенка").

9. Ігор Терехов, кандидат від партії "Блок Кернеса — Успішний Харків"

[ + – ] Ігор Терехов

Хто він: секретар Харківської міської ради.

Членом якої партії є: безпартійний.

Вік: 54 роки.

Досвід роботи: з 2007 по 2010 рік — заступник голови Харківської обласної державної адміністрації (тоді керівником ХОДА був Арсен Аваков), з 2010 по 2015 рік — заступник мера Харкова, з 2015 року по 2020 рік — депутат Харківської міськради ("Відродження"), перший заступник мера Харкова.

10. Денис Ярославський, самовисуванець

[ + – ] Денис Ярославський

Хто він: юрист ТОВ "Харківський проектний інститут". Членом якої партії є: безпартійний. Вік: 39 років. Досвід роботи: з 2004 по 2016 рік — в органах внутрішніх справ, із 2015 по 2016 рік — начальник Обухівського відділку поліції, у 2019 році — консультант із правової допомоги ТОВ "Харківський проектний інститут".

Як виглядатиме бюлетень на виборах мера Харкова

[ + – ] Бюлетень на виборах мера Харкова у 2021 році

Голосування на позачергових виборах мера Харкова розпочнеться о 08:00 у неділю, 31 жовтня. Виборчі дільниці будуть відкриті до 20:00.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що, згідно з результатами авторитетних соцопитувань, вибори мера Харкова 2021 можуть пройти без другого туру: на початку жовтня за одного з кандидатів готові були проголосувати понад 50% уже в першому турі.