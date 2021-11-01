Анну Скороход вызвали на второй допрос по делу о смерти нардепа Антона Полякова (видео)

Нардеп утверждает, что ее ни разу не вызывали на допрос по делу Полякова. В то же время замглавы МВД Евгений Енин показал протокол ее допроса от 8 октября.

Народного депутата Анну Скороход вызвали на повторный допрос по делу о смерти Антона Полякова. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

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В то же время Скороход утверждает, что ее ни разу не вызывали на допрос, а единственный раз, когда она общалась с сотрудниками правоохранительных органов по этому делу, был непосредственно после смерти Полякова.

В свою очередь Енин показал в эфире документ протокола допроса Скороход, который, по словам замминистра, состоялся днем 8 октября.

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"С учетом последних обстоятельств народной депутатки Анны Скороход, она была прямо сегодня приглашена для второго допроса, который сейчас идет. Более того, с учетом характера последних заявлений (Скороход), национальная полиция в ближайшее время обнародует более детальную информацию последних часов жизни господина Полякова", — заявил Енин.

Что касается версий о предполагаемом убийстве нардепа, то по словам замминистра, следствие обладает достоверными данными о тех, людях, с которыми Поляков провел последние часы жизни.

"Одним из таких людей является, напомню, официальный помощник народного депутата, которая была сожительницей господина Полякова", — отметил Енин.

При этом замминистра подчеркнул, что следствие обладает результатами экспертизы, которая однозначно указывает на наличие в крови умершего наркотических веществ.

Напомним, что сожительница умершего депутата Верховной Рады Антона Полякова — нардеп Анна Скороход — заявила, что тот был преднамеренно убит. Она также жаловалась на то, что полиция до сих пор не допросила ее и не провела осмотр личных вещей Полякова.

На прощание с нардепом Антоном Поляковым, который умер ночью 8 октября, пришли его вдова Галина Полякова и его сожительница Анна Скороход. В ходе церемонии между женщинами возник конфликт.