Анну Скороход викликали на другий допит у справі про смерть нардепа Антона Полякова (відео)

Нардепка стверджує, що її жодного разу не викликали на допит у справі Полякова. У той же час, заступник голови МВС Євгеній Єнін показав протокол її допиту від 8 жовтня.

Народну депутатку Анну Скороход викликали на повторний допит у справі смерті Антона Полякова. На цьому наголосив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Водночас, Скороход стверджує, що її жодного разу не викликали на допит, а єдиний раз, коли вона спілкувалася з правоохоронцями щодо цієї справи, був безпосередньо після смерті Полякова.

У свою чергу, Єнін показав в ефірі документ протоколу допиту Скороход, який, за словами заступника міністра, відбувся вдень 8 жовтня.

[ + – ] Дивитися з 0:28:40

"З урахуванням останніх обставин народної депутатки Анни Скороход, вона була прямо сьогодні запрошена для другого допиту, який зараз триває. Більше того, з урахуванням характеру останніх заяв (Скороход), національна поліція найближчим часом оприлюднить більш детальну інформацію останніх годин життя пана Полякова", — заявив Єнін.

Що стосується версій про ймовірне вбивство нардепа, то, за словами заступника міністра, слідство має достовірні дані про тих людей, з якими Поляков провів останні години життя.

"Одним з таких людей є, нагадаю, офіційний помічник народної депутатки, яка була співмешканкою пана Полякова", — зазначив Єнін.

При цьому заступник міністра підкреслив, що слідство має результати експертизи, яка однозначно вказує на наявність у крові померлого наркотичних речовин.

Нагадаємо, що співмешканка померлого депутата Верховної Ради Антона Полякова — нардепка Анна Скороход — заявила, що його було навмисно вбито. Вона також скаржилася, що поліція досі не допитала її і не провела огляд особистих речей Полякова.

На прощання з нардепом Антоном Поляковим, який помер уночі 8 жовтня, прийшли його вдова Галина Полякова та його співмешканка Анна Скороход. У ході церемонії між жінками виник конфлікт.