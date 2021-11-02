Министропад продолжается: Андрей Таран ушел с поста главы Миноброны

Место чиновника, накануне утверждал глава фракции "слуг" Давид Арахамия, займет вице-премьер-министр Алексей Резников.

Глава Минобороны Андрей Таран подал заявление об отставке. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

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"Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную Раду", — говорится в сообщении.

Как известно, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия накануне подтвердил, что место Тарана в ведомстве займет уже бывший вице-премьер-министр Алексей Резников, ранее возглавлявший Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий. Такую перестановку Арахамия пояснил необходимым так называемым турбо-режимом в министерстве, для которого Резников — идеальная кандидатура. Тем более, что Андрей Таран имеет некие проблемы со здоровьем. Ротация Резникова на Тарана была инициативой президента Владимира Зеленского.

Отметим, что место Резникова на посту главы министерства по оккупированным территориям должна занять нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук.

Как известно, это не единственная перестановка в Кабмине. "Слуги народа" определились с изменениями и в других министерствах. Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности станет Павел Рябикин, который возглавлял Государственную таможенную службу. Таким образом он подвинет уже подавшего в отставку Олега Уруского. Министром экономики назначат нынешнего заместителя главы Офиса президента Юлию Свириденко — вместо Алексея Любченко, который написал заявление об увольнении.

Запланированы также перестановки в самой фракции СН и аппарате Рады. Первым заместителем главы фракции "Слуга народа" станет нардеп Андрей Мотовиловец, а аппарат Верховной Рады возглавит Вячеслв Штучный.