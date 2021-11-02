Міністропад триває: Андрій Таран пішов із посади голови Міноброни

Місце чиновника, як напередодні стверджував голова фракції "слуг" Давид Арахамія, займе віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков.

Глава Міноборони Андрій Таран подав заяву про відставку. Про це у Telegram-каналі повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

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"Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія напередодні підтвердив, що місце Тарана у відомстві займе вже колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков, який раніше очолював Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Таку перестановку Арахамія пояснив необхідним так званим турбо-режимом у міністерстві, для якого Резніков ідеальна кандидатура. Тим більше, що Андрій Таран має проблеми зі здоров'ям. Ротація Резнікова на Тарана була ініціативою президента Володимира Зеленського.

Зазначимо, що місце Резнікова на посаді голови міністерства з окупованих територій має посісти нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук.

Як відомо, це не єдина перестановка в Кабміні. "Слуги народу" визначилися зі змінами і в інших міністерствах. Міністром із питань стратегічних галузей промисловості стане Павло Рябікін, який очолював Державну митну службу. Таким чином він посуне Олега Уруського, який вже подав у відставку. Міністром економіки призначать нинішню заступницю глави Офісу президента Юлію Свириденко замість Олексія Любченка, який написав заяву про звільнення.

Заплановано також перестановки в самій фракції СН та апараті Ради. Першим заступником голови фракції "Слуга народу" стане нардеп Андрій Мотовиловець, а апарат Верховної Ради очолить В'ячеслав Штучний.