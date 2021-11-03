Начальник пограничной разведки Демченко уволен, — указ Зеленского

Генерал может стать новым главой украинской таможни вместо Павла Рябикина, который претендует на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку начальника Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины Вячеслава Демченко. Об этом свидетельствует текст указа, подписанного главой государства в среду, 3 ноября.

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"Уволить Демченко Вячеслава Вадимовича с должности начальника Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины", — говорится в документе.

Ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на источник сообщало, что Зеленский выступает за назначение Демченко на должность руководителя Государственной таможенной службы. Этот пост освободится в связи с тем, что руководитель ведомства Павел Рябикин претендует на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности — вопрос о его назначении Верховная Рада может рассмотреть в сессионном зале уже в четверг, 4 ноября.

Источник в Офисе президента также сообщил журналистам, что Демченко привлек внимание главы государства "своей готовностью умереть за президента на каждом совещании". Также Зеленский, по данным издания, положительно относится к уже бывшему начальнику разведки Госпогранслужбы по причине того, что тот является единственным известным президенту генералом, "который живет в служебном общежитии и ездит на Deo Lanos".

20 октября Зеленский присвоил Демченко звание бригадного генерала.

Ранее Фокус писал о том, как сегодня Верховная Рада поддержала увольнение пяти членов Кабмина — министра окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, министра экономики Алексея Любченко, главу Минреинтеграции Алексея Резникова, министра стратегических отраслей Олега Уруского и главы Миноброны Андрея Тарана.