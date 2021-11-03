Начальника прикордонної розвідки Демченка звільнено, — указ Зеленського

Генерал може стати новим головою української митниці замість Павла Рябікіна, котрий претендує на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Президент України Володимир Зеленський відправив у відставку начальника Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України В'ячеслава Демченка. Про це свідчить текст указу, підписаного главою держави в середу, 3 листопада.

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"Звільнити Демченка В'ячеслава Вадимовича з посади начальника Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України", — йдеться в документі.

Раніше видання "Дзеркало тижня" з посиланням на джерело повідомляло, що Зеленський виступає за призначення Демченка на посаду керівника Державної митної служби. Ця посада звільниться у зв'язку з тим, що керівник відомства Павло Рябікін претендує на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості — питання щодо його призначення Верховна Рада може розглянути в сесійній залі вже в четвер, 4 листопада.

Джерело в Офісі президента також повідомило журналістам, що Демченко привернув увагу глави держави "своєю готовністю померти за президента на кожній нараді". Також Зеленський, за даними видання, позитивно ставиться до вже колишнього начальника розвідки Держприкордонслужби через те, що той є єдиним відомим президенту генералом, який живе в службовому гуртожитку та їздить на Deo Lanos.

20 жовтня Зеленський надав Демченку звання бригадного генерала.

Раніше Фокус писав про те, як сьогодні Верховна Рада підтримала звільнення п'яти членів Кабміну — міністра довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, міністра економіки Олексія Любченка, голову Мінреінтеграції Олексія Резнікова, міністра стратегічних галузей Олега Уруського та голови Міноброни Андрія Тарана.