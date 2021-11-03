Не только в Кабмин: в "Слуге народа" рассказали, какие назначения завтра рассмотрят в Раде

В повестке дня нардепов будет голосование за четырех кандидатов в министры, одного из которых представит лично Зеленский. Кроме того, может быть назначен новый глава аппарата парламента.

На пленарном заседании в четверг, 4 ноября, Верховная Рада рассмотрит вопрос о назначении кандидатов на должности глав ряда министерств и руководителя аппарата украинского парламента. Об этом в своем телеграм-канале сообщила спикер пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

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Так, завтра Рада рассмотрит представления о назначении:

Ирины Верещук – на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

– на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий; Юлии Свириденко – на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины;

– на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины; Павла Рябикина – на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;

– на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности; Вячеслава Штучного — на должность главы аппарата Верховной Рады.

Помимо этого завтра парламент может рассмотреть назначение Алексея Резникова на пост министра обороны. Президентский проект постановления о его назначении уже зарегистрирован в Раде. Согласно документу глава государства Владимир Зеленский лично представит кандидатуру Резникова в парламенте.

[ + – ] Представление о назначении Резникова министром обороны Украины

Ранее сегодня Верховная Рада отправила в отставку министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского. Кандидатуры на его должность на данный момент нет.

Также Фокус сообщал, что Зеленский подписал указ об увольнении начальника разведки Госпогранслужбы Вячеслава Демченко. Его кандидатура рассматривается на должность главы таможни.