Не лише в Кабмін: у "Слузі народу" розповіли, які призначення завтра розглянуть у Раді

На порядку денному нардепів буде голосування за чотирьох кандидатів у міністри, одного з яких представить особисто Зеленський. Крім того, може бути призначено нового голову апарату парламенту.

На пленарному засіданні в четвер, 4 листопада, Верховна Рада розгляне питання про призначення кандидатів на посади глав низки міністерств та керівника апарату українського парламенту. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила речниця пропрезидентської фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

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Так, завтра Рада розгляне питання про призначення:

Ірини Верещук – на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій;

– на посаду віцепрем'єр-міністра України, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій; Юлії Свириденко – на посаду першого віцепрем’єр-міністра, міністра економіки України;

– на посаду першого віцепрем’єр-міністра, міністра економіки України; Павла Рябікіна – на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості;

– на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості; В'ячеслава Штучного – на посаду голови апарату Верховної Ради.

Крім цього, завтра парламент може розглянути призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони. Президентський проєкт постанови про його призначення вже зареєстровано в Раді. Згідно з документом, глава держави Володимир Зеленський особисто представить кандидатуру Резнікова в парламенті.

[ + – ] Подання про призначення Резнікова міністром оборони України

Раніше сьогодні Верховна Рада відправила у відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського. Кандидатури на його посаду наразі немає.

Також Фокус повідомляв, що Зеленський підписав указ про звільнення начальника розвідки Держприкордонслужби В'ячеслава Демченка. Його кандидатура розглядається на посаду голови митниці.