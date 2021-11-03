Яроша лишили поста советника Главнокомандующего ВСУ, — СМИ (видео)

Соответствующий разговор, по словам Андрея Пальчевского, состоялся сегодня. Подобное решение было принято, поскольку "при новой власти нельзя ставить одиозные фигуры".

В среду вечером, 3 ноября, появилась информация об увольнении бывшего главы "Правого сектора" Дмитрия Яроша с поста советника Главнокомандующего ВСУ. Об этом в ходе авторской программы на телеканале "НАШ" заявил ведущий Андрей Пальчевский.

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"Дмитрий Ярош лишился поста советника. Это произошло сегодня. Потому что нельзя ставит одиозные фигуры, даже которые делали, может быть, хорошие дела. Нельзя ставить при новой власти", — сказал он.

Также Пальчевский уточнил, что соответствующий разговор состоялся сегодня.

Что говорят в ВСУ и сам Ярош?

Уточним, что на данный момент ни Дмитрий Ярош, ни главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не отреагировали на утверждения Пальчевского.

Что известно про Дмитрия Яроша?

Дмитрий Ярош является бывшим лидером "Правого сектора" и командующим Украинской добровольческой армии. В 2014 году был избран народным депутатом по округу в Днепропетровской области от партии "Правый сектор". Однако в парламенте, по данным "ОПОРА", присутствовал всего 13 раз.

Ярош является участником российско-украинской войны, за которую был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени и орденом "Народный Герой Украины".

Во время боев возле Донецка в 2015 году получил ранение – из-за обстрела "Градами" получил осколочный открытый перелом плеча и ранение головы.

Пропагандисты РФ некоторое время использовали "визитку Яроша" в качестве причастия "Правого сектора" к событиям как на Донбассе, так и в Российской Федерации, из-за чего зародился соответствующий мем.

Напомним, о назначении на пост советника Главнокомандующего ВСУ Ярош рассказал вчера. В посте экс-нардеп показал фотографию удостоверения советника и фотографию с главой ведомства Валерием Залужным.

До этого Фокус писал, что Зеленский 28 июля назначил Валерия Залужного новым Главнокомандующим ВСУ, а на следующий день его ввели в состав Совета национальной безопасности и обороны.