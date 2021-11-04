Не нарушала закон: Третьякова пожаловалась на буллинг после слов о смерти Полякова

Нардеп считает, что оскорбительных слов в адрес погибшего коллеги она не произносила, а сама ситуация негативно сказалась на ее политической репутации и состоянии здоровья.

Народный депутат Украины Галина Третьякова заявила, что ее высказывания относительно преждевременной смерти нардепа Антона Полякова не являются нарушением Закона "О Регламенте Верховной Рады Украины". Соответствующий документ опубликован в Telegram народного депутата из фракции "Слуги народа" Александра Качуры.

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В заявлении говорится, что Третьякова искренне сочувствует родственникам и близким Полякова.

"Я искренне сочувствую родственникам и близким преждевременно скончавшегося коллеги Антона Полякова. Несмотря на разногласия во взглядах, я глубоко убеждена, что причины его смерти должны быть установлены и предоставлена соответствующая правовая квалификация", — говорится в документе.

Депутат также отметила, что она не произносила оскорбительных слов ни в адрес Полякова, ни в адрес других народных депутатов Верховной Рады и их фракций. В связи с этим, Третьякова не видит никаких оснований для, того чтобы ее лишили права участвовать в пленарных заседаниях парламента.

Уточним, что завтра в Верховной Раде рассмотрят отстранение нардепа от участия в пяти заседаниях парламента из-за высказываний

Напомним, что нардеп фракции "Слуга народа" Галина Третьякова, комментируя смерть депутата группы "За майбутнє" Антона Полякова, написала в партийном чате слова — "одним врагом меньше". Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе общения с журналистами подтвердил, что Третьякова действительно написала такое сообщение.

Позже Третьякова в интервью журналистам рассказала о том, что написала законопроект об эвтаназии в Украине. По мнению, нардепа в мире не существует людей, которые не столкнулись бы со смертью близких, и люди по-разному на это реагируют.