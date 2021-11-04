Не порушувала закон: Третьякова поскаржилася на булінг після слів про смерть Полякова

Нардепка вважає, що образливих слів на адресу загиблого колеги вона не вимовляла, а сама ситуація негативно позначилася на її політичній репутації та стані здоров'я.

Народна депутатка України Галина Третьякова заявила, що її висловлювання щодо передчасної смерті нардепа Антона Полякова не є порушенням Закону "Про Регламент Верховної Ради України". Відповідний документ опубліковано у Telegram народного депутата із фракції "Слуги народу" Олександра Качури.

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У заяві йдеться, що Третьякова щиро співчуває родичам і близьким Полякова.

"Я щиро співчуваю родичам і близьким колеги Антона Полякова, який передчасно помер. Незважаючи на розбіжності у поглядах, я глибоко переконана, що причини його смерті повинні бути встановлені та надана відповідна правова кваліфікація", — йдеться в документі.

Депутатка також зазначила, що вона не вимовляла образливих слів ні на адресу Полякова, ні інших народних депутатів Верховної Ради та їхніх фракцій. У зв'язку з цим, Третьякова не бачить жодних підстав для того, щоб її позбавили права брати участь у пленарних засіданнях парламенту.

Уточнимо, що завтра у Верховній Раді розглянуть усунення нардепа від участі у п'яти засіданнях парламенту через висловлювання.

Нагадаємо, що нардепка фракції "Слуга народу" Галина Третьякова, коментуючи смерть депутата групи "За майбутнє" Антона Полякова, написала у партійному чаті слова — "одним ворогом менше". Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час спілкування із журналістами підтвердив, що Третьякова справді написала таке повідомлення.

Згодом Третьякова в інтерв'ю журналістам розповіла про те, що написала законопроєкт про евтаназію в Україні. На думку, нардепки у світі не існує людей, які б не зіштовхнулися зі смертю близьких, і люди по-різному на це реагують.