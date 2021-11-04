"Место для штампования санкций": Аваков раскритиковал работу СНБО (видео)

Бывший глава МВД считает, что санкции ведомства стали обычным инструментом давления на неугодных властям людей.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью телеканала "Украина 24" высказал мнение относительно работы СНБО. По словам политика, ведомство принимает решения о санкциях без какой-либо доказательной базы.

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"СНБО у нас превратилось на хайпе в место для штампования санкций. Это было недопустимо, и я не хотел в этом участвовать", – отметил Аваков, упомянув при этом, что получал санкционные списки "за пять минут до заседания".

Аваков уверен, что введение санкций против граждан Украины – гигантская проблема для страны, которая обязательно принесет свои результаты.

"В моем понимании, санкций против граждан Украины вводить нельзя. Украина имеет право защищаться санкциями от любых иностранных агентов влияния, фирм, компаний, если мы посчитаем, что таким образом защищаем национальные интересы. Но вводить санкции против Натальи Влащенко нельзя, потому что она гражданин Украины", — подчеркнул Аваков.

Бывший министр считает, что сейчас СНБО не является органом исполнительной власти, так его члены назначаются указами президента. А санкции Совбеза стали обычным инструментом давления на неугодных властям людей.

"Всех назначил – всех уволил. По сути, решение СНБО – это решение президента Украины. Я Данилову говорил — это свинство вообще. Этих фамилий, которые выносятся, у меня в папке вообще нет. А он говорит — ну, не успели размножить", — сказал экс-министр.

В качестве примера он привел случай с санкциями против Сеяра Куршутова, который попал в список СНБО, как контрабандист, только потому, что он финансировал оппозиционный сайт.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента Украины уверяют, что на текущий момент выясняется, как и почему в санкционные списки Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) ошибочно внесли 108 человек.