"Місце для штампування санкцій": Аваков розкритикував роботу РНБО (відео)

Колишній глава МВС вважає, що санкції відомства стали звичайним інструментом тиску на неугодних владі людей.

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" висловив думку щодо роботи РНБО. За словами політика, відомство ухвалює рішення про санкції без будь-якої доказової бази.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

"РНБО у нас перетворилася на хайпі на місце для штампування санкцій. Це було неприпустимо, і я не хотів у цьому брати участь", — зазначив Аваков, згадавши при цьому, що отримував санкційні списки "за п'ять хвилин до засідання".

Аваков упевнений, що запровадження санкцій проти громадян України — гігантська проблема для країни, яка обов'язково дасть свої результати.

"У моєму розумінні, санкції проти громадян України вводити не можна. Україна має право захищатися санкціями від будь-яких іноземних агентів впливу, фірм, компаній, якщо ми вважатимемо, що так захищаємо національні інтереси. Але вводити санкції проти Наталії Влащенко не можна, бо вона громадянинка України", — підкреслив Аваков.

Колишній міністр вважає, що зараз РНБО не є органом виконавчої влади, тому її члени призначаються указами президента. А санкції Ради безпеки стали звичайним інструментом тиску на неугодних владі людей.

"Усіх призначив — усіх звільнив. По суті, рішення РНБО — це рішення президента України. Я Данілову говорив — це свинство взагалі. Цих прізвищ, які виносяться, у мене в папці взагалі немає. А він каже — ну, не встигли розмножити", — сказав ексміністр.

Як приклад він навів випадок із санкціями проти Сеяра Куршутова, який потрапив до списку РНБО як контрабандист, лише тому, що він фінансував опозиційний сайт.

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента України запевняють, що наразі з'ясовується, як і чому до списків санкцій Ради національної безпеки й оборони (РНБО) помилково внесли 108 осіб.