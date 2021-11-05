Депутат Львовского горсовета от ЕС на заседании нарисовал портрет Путина (фото, видео)

Соратник Петра Порошенко решил добавить российскому президенту усы, которые носил Адольф Гитлер.

Депутат Львовского городского совета от ЕС Юрий Грынив рисовал портрет президента РФ Владимира Путина прямо в сессионном зале. Об этом сообщает "24 канал".

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Во время заседания горсовета Юрий Грынив подложил свой телефон под лист бумага и обрисовывал контуры лица российского президента.

Позже депутат Львовского городского совета от "Европейской солидарности" отложил смартфон и добавил "портрету" некоторые детали.

[ + – ] Львовский депутат от ЕС Юрий Грынив нарисовал портрет Владимира Путина

После публикации видеоролика в СМИ Юрий Грынив решил прокомментировать ситуацию с портретом Владимира Путина. По словам депутата от ЕС, он любит рисовать карикатуры и его знакомые об этом знают.

Вчерашнюю карикатуру на Владимира Путина Юрий Грынив решил выставить на аукцион, а все полученные деньги пообещал задекларировать и перечислить волонтерам.

Отметим, что депутат Львовского горсовета добавил Владимиру Путину усы, которые в свое время носил Адольф Гитлер.

"Вчерашнюю копию известной карикатуры ПТН ПНХ, которую рисуют, как правило, на туалетной бумаге и футболках, хотел бы выставить на аукцион, поскольку оказалось большое количество знакомых, которые захотели ее приобрести. Обещаю задекларировать доход и все средства отдать волонтерам. Стартовая цена 1 гривна", — добавил Юрий Грынив в своем Facebook.

[ + – ] Львовский депутат от ЕС Юрий Грынив нарисовал портрет Владимира Путина

Отметим, что это не первый раз, когда Юрий Грынив попадает в поле зрения СМИ в горсовете. 16 сентября журналисты засняли, как представитель ЕС Юрий Грынив во время первого осеннего заседания Львовского горсовета играл в игру на своем смартфоне.

Юрий Грынив является младшим братом экс-нардепа несколько созывов Игоря Грынива, который был одним из политтехнологов Петра Порошенко во время президентской кампании. Именно ему принадлежит авторство известной триады "Армія! Мова! Віра!".

Ранее Фокус сообщал, что Петр Порошенко перекрестился в Раде, когда благодарил нардепов от ОПЗЖ. Курьезный инцидент произошел в тот момент, когда пятый президент с трибуны парламента благодарил депутатов за поддержку законопроекта о выделении дополнительных 800 млн на медицинскую сферу.

Также Фокус рассказывал, что Гео Лерос назвал Зеленского предателем и показал ему средний палец в Верховной Раде. Скандал произошел перед голосованием за назначение Алексея Резникова на должность главы Минобороны.