Депутат Львівської міськради від ЄС на засіданні намалював портрет Путіна (фото, відео)

Соратник Петра Порошенка вирішив додати російському президенту вуса, що їх носив Адольф Гітлер.

Депутат Львівської міської ради від ЄС Юрій Гринів малював портрет президента РФ Володимира Путіна прямо в сесійній залі. Про це повідомляє "24 канал".

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Під час засідання міськради Юрій Гринів підклав свій телефон під аркуш паперу та описував контури обличчя російського президента.

Згодом депутат Львівської міської ради від "Європейської солідарності" відклав смартфон і додав "портрету" деякі деталі.

[ + – ] Львівський депутат від ЄС Юрій Гринів намалював портрет Володимира Путіна

Після публікації відеоролика в ЗМІ Юрій Гринів вирішив прокоментувати ситуацію з портретом Володимира Путіна. За словами депутата від ЄС, він полюбляє малювати карикатури та його знайомі про це знають.

Вчорашню карикатуру на Володимира Путіна Юрій Гринів вирішив виставити на аукціон, а всі отримані гроші пообіцяв задекларувати та перерахувати волонтерам.

Зазначимо, що депутат Львівської міськради додав Володимиру Путіну вуса, які свого часу носив Адольф Гітлер.

"Вчорашню копію відомої карикатури ПТН ПНГ, яку малюють, як правило, на туалетному папері та футболках, хотів би виставити на аукціон, оскільки виявилася велика кількість знайомих, які захотіли її придбати. Обіцяю задекларувати дохід та всі кошти віддати волонтерам. Стартова ціна 1 гривня", — додав Юрій Гринів у своєму Facebook.

[ + – ] Львівський депутат від ЄС Юрій Гринів намалював портрет Володимира Путіна

Зазначимо, що це не вперше, коли Юрій Гринів потрапляє в поле зору ЗМІ в міськраді. 16 вересня журналісти зняли, як представник ЄС Юрій Гринів під час першого осіннього засідання Львівської міськради грав на своєму смартфоні.

Юрій Гринів є молодшим братом екснардепа кількох скликань Ігоря Гриніва, який був одним з політтехнологів Петра Порошенка під час президентської кампанії. Саме йому належить авторство відомої тріади "Армія! Мова! Віра!".

Раніше Фокус повідомляв, що Петро Порошенко перехрестився в Раді, коли дякував нардепам від ОПЗЖ. Курйозний інцидент стався в той момент, коли п'ятий президент з трибуни парламенту дякував депутатам за підтримку законопроєкту про виділення додаткових 800 млн на медичну сферу.

Також Фокус розповідав, що Гео Лерос назвав Зеленського зрадником та показав йому середній палець у Верховній Раді. Скандал відбувся перед голосуванням за призначення Олексія Резнікова на посаду голови Міноборони.