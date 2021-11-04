"Нехай Бог простить": Порошенко подякував ОПЗЖ і перехрестився в Раді (відео)

П'ятий президент також висловив подяку "Голосу" та "Батьківщині" за участь, допомогу в розробці законопроєкту та збір підписів для включення документа до порядку денного.

Нардеп від ЄС Петро Порошенко подякував ОПЗЖ та перехрестився після того, як Верховна Рада підтримала виділення 800 млн гривень на встановлення кисневих станцій у лікарнях. Виступ п'ятого президента транслювався на Youtube-каналі парламенту.

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4 листопада народні депутати підтримали законопроєкт №5460, який передбачає внесення змін до Закону України "Про державний бюджет на 2021 рік" та надання додаткових коштів на медичну сферу в умовах пандемії COVID-19.

Нардеп від "Європейської солідарності" Петро Порошенко, виступаючи з трибуни парламенту, подякував народним депутатам за затвердження законопроєкту №5460, за яким з бюджету виділять додаткові 800 млн гривень: 650 млн підуть на закупівлю кисневих станцій для COVID-лікарень, 150 млн — на проєктування та монтаж обладнання.

П'ятий президент подякував своїй фракції за ініціативу, "Голосу" — за участь та допомогу в розробці проєкту закону, "Батьківщині" — за підписи, завдяки яким законопроєкт включили до порядку денного парламенту.

"Це дуже рідкісний випадок, коли я хочу подякувати "За Майбутнє", подякувати "Довірі", і, нехай Бог простить, подякувати ОПЗЖ", — заявив Петро Порошенко і перехрестився, виступаючи з трибуни Верховної Ради.

[ + – ] Петро Порошенко подякував ОПЗЖ та перехрестився в Раді

Раніше Фокус повідомляв, що фракція ЄС приєдналася до флешмобу та виконала пісню про Степана Бандеру. Опозиційні нардепи у Верховній Раді підтримали школярів і заспівали пісню "Батько наш Бандера", а найголосніше при цьому співала Софія Федина.

Також Фокус розповідав про скандал у Верховній Раді. Виключений із "Слуги народу" Гео Лерос назвав Володимира Зеленського головним зрадником і показав йому середній палець. Після перфомансу з трибуни парламенту фракція "Слуга народу" звернулася до регламентного комітету Ради з метою оцінки вчинку Гео Лероса.