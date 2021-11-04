"Пусть Бог простит": Порошенко поблагодарил ОПЗЖ и перекрестился в Раде (видео)

Пятый президент также выразил благодарность "Голосу" и "Батьківщині" за участие, помощь в разработке законопроекта и сбор подписей для включения документа в повестку дня.

Нардеп от ЕС Петр Порошенко поблагодарил ОПЗЖ и перекрестился после того, как Верховная Рада поддержала выделение 800 млн гривен на установку кислородных станций в больницах. Выступление пятого президента транслировалось в Youtube-канале парламента.

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4 ноября народные депутаты поддержали законопроект №5460, который предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О государственном бюджете на 2021 год" и выделение дополнительных средств на медицинскую сферу в условиях пандемии COVID-19.

Нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, выступая с трибуны парламента, поблагодарил народных депутатов за утверждение законопроекта №5460, по которому из бюджета выделят дополнительные 800 млн гривен: 650 млн пойдут на закупку кислородных станций для COVID-больниц, 150 млн — на проектирование и монтаж оборудования.

Пятый президент поблагодарил свою фракцию за инициативу, "Голос" — за участие и помощь в разработке проекта закона, "Батьківщину" — за подписи, благодаря которым законопроект включили в повестку дня парламента.

"Это очень редкий случай, когда я хочу поблагодарить "За Майбутнє", поблагодарить "Довірі", и, пусть Бог простит, поблагодарить ОПЗЖ", — заявил Петр Порошенко и перекрестился, выступая с трибуны Верховной Рады.

[ + – ] Петр Порошенко поблагодарил ОПЗЖ перекрестился в Раде

Ранее Фокус сообщал, что фракция ЕС присоединилась к флешмобу и исполнила песню про Степана Бандеру. Оппозиционные нардепы в Верховной Раде поддержали школьников и спели песню "Батько наш Бандера", а громче всех при этом пела София Федина.

Также Фокус рассказывал про скандал в Верховной Раде. Исключенный из "Слуги народа" Гео Лерос назвал Владимира Зеленского главным предателем и показал ему средней палец. После перфоманса с трибуны парламента фракция "Слуга народа" обратилась к регламентному комитету Рады для оценки поступка Гео Лероса.