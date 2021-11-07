Выборы мэра Харькова. Суд отказал наблюдателям в пересчете результатов

Организация "ОПОРА" утверждает, что в протоколах были найдены несовпадения в пользу Игоря Терехова.

Харьковский окружной административный суд отклонил иск гражданской сети "ОПОРА", наблюдатели которой просили объявить пересчет голосов на 40 участках, где 31 октября прошли выборы мэра Харькова. Об говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации в воскресенье, 7 ноября.

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Суд мотивировал свое решение тем, что Избирательный кодекс не позволяет составлять уточненные протоколы после объявления результатов выборов. При этом суд признал несоответствия в протоколах, а также тот факт, что наблюдатели "ОПОРЫ" находились на участках.

По словам представителей организации, наблюдатели выявили несовпадения между протоколом Холодногорской территориальной избирательной комиссии (ТИК) и протоколами на 30 участках в этом районе Харькова. Расхождения составляют 248 голосов в пользу Игоря Терехова, который 1 ноября был объявлен победителем выборов.

По данным "ОПОРЫ" аналогичная ситуация сложилась и с протоколом Новобаварской ТИК, который не совпадает с протоколами 9 участков — в этом случае расхождение составило 397 голосов в пользу Терехова.

Граданская сеть добавила, что представитель одного участка на заседании Основянской ТИК объявил неверные данные подсчетов после голосования, в результате чего Терехов получил еще 70 голосов. В этом случае суд пришел к выводу, что данные, отраженные в протоколе заседания ТИК, не отличаются от данных с участка. В то же время суд не учел информацию из протокола наблюдателя.

Теперь "ОПОРА" намерена обжаловать это решение в апелляционном суде.

Напомним, в понедельник, 1 ноября, глава городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко объявила о том, что исполняющий обязанности городского главы Харькова, секретарь горсовета Игорь Терехов одержал победу на выборах мэра с результатом 50,66% набранных голосов. На втором месте оказался Михаил Добкин, он получил 28,4% голосов.

Ранее Фокус писал, что во время выборов представители "ОПОРЫ" помешали женщине незаконно получить бюллетень по пенсионному удостоверению. Также фиксировались случаи фотографирования бюллетеня.