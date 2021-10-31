Выборы в Харькове: наблюдатели фиксируют нарушения (видео)
По состоянию на 16:00 полиция зарегистрировала 32 сообщения о нарушениях. В том числе речь идет о фотографировании бюллетеней.
По состоянию на 16.00 31 октября правоохранители зарегистрировали 32 сообщения о нарушениях избирательного законодательства на выборах мэра Харькова. Об этом сообщает ГУ Нацполиции области.
По факту обращений проводится проверка.
В частности, в 11.43 во время мониторинга Сети полиция выявила информацию о том, что на участке в Немышлянском районе в кабинки для голосования заходят по два человека. Как выяснилось, в кабинку зашла женщина с ребенком.
Также копы зарегистрировали сообщение о женщине, которая пыталась получить бюллетень по пенсионному удостоверению. Сделать это женщине помешали представители гражданской сети "Опора".
Пятеро граждан обратились в полицию, поскольку не могли получить бюллетень, предоставив членам комиссии паспорт в приложении "Дія".
Гражданская сеть "Опора" сообщает о том, что на избирательном участке на улице Архитектора Алешина наблюдательница зафиксировала фотографирование бюллетеня. После этого наблюдатель вместе с членом комиссии подошли к кабинке, где стояла женщина, и спросили, что та фотографировала и зачем. Та в ответ заявила, что сфотографировать бюллетень требовало ее начальство в лице Столбового Павла Ивановича, который является руководителем проекта "Карточка харьковчанина".
Когда представители "Опоры" связались со Столбовым, тот заявил, что информация, озвученная женщиной, не соответствует действительности.
По данным наблюдателей, явка по состоянию на 16:00 составила 22.7%.
Фокус ранее разбирался в том, что представляют собой кандидаты на должность мэра Харькова.
31 октября также проходят выборы в 197 одномандатном округе в Черкасской области (центр — город Канев). Назначили их из-за того, что избранный в этом округе в 2019 году нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко стал руководителем Черкасской ОГА, из-за чего был вынужден сложить мандат.
Проходит голосование и на 184 округе в Херсонской области (центр — Новая Каховка). Победившего на нем в 2019 году самовыдвиженца Игоря Колыхаева избрали мэром Херсона, в связи с чем тот также лишился мандата.