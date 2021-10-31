Выборы в Харькове: наблюдатели фиксируют нарушения (видео)

По состоянию на 16:00 полиция зарегистрировала 32 сообщения о нарушениях. В том числе речь идет о фотографировании бюллетеней.

По состоянию на 16.00 31 октября правоохранители зарегистрировали 32 сообщения о нарушениях избирательного законодательства на выборах мэра Харькова. Об этом сообщает ГУ Нацполиции области.

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По факту обращений проводится проверка.

В частности, в 11.43 во время мониторинга Сети полиция выявила информацию о том, что на участке в Немышлянском районе в кабинки для голосования заходят по два человека. Как выяснилось, в кабинку зашла женщина с ребенком.

Также копы зарегистрировали сообщение о женщине, которая пыталась получить бюллетень по пенсионному удостоверению. Сделать это женщине помешали представители гражданской сети "Опора".

Пятеро граждан обратились в полицию, поскольку не могли получить бюллетень, предоставив членам комиссии паспорт в приложении "Дія".

Гражданская сеть "Опора" сообщает о том, что на избирательном участке на улице Архитектора Алешина наблюдательница зафиксировала фотографирование бюллетеня. После этого наблюдатель вместе с членом комиссии подошли к кабинке, где стояла женщина, и спросили, что та фотографировала и зачем. Та в ответ заявила, что сфотографировать бюллетень требовало ее начальство в лице Столбового Павла Ивановича, который является руководителем проекта "Карточка харьковчанина".

[ + – ] На одном из участков женщина фотографировала бюллетень

Когда представители "Опоры" связались со Столбовым, тот заявил, что информация, озвученная женщиной, не соответствует действительности.

По данным наблюдателей, явка по состоянию на 16:00 составила 22.7%.

Фокус ранее разбирался в том, что представляют собой кандидаты на должность мэра Харькова.

31 октября также проходят выборы в 197 одномандатном округе в Черкасской области (центр — город Канев). Назначили их из-за того, что избранный в этом округе в 2019 году нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко стал руководителем Черкасской ОГА, из-за чего был вынужден сложить мандат.

Проходит голосование и на 184 округе в Херсонской области (центр — Новая Каховка). Победившего на нем в 2019 году самовыдвиженца Игоря Колыхаева избрали мэром Херсона, в связи с чем тот также лишился мандата.