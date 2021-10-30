В ЦИК рассказали, нужны ли COVID-сертификаты для голосования на выборах 31 октября

Ведомству пришлось оперативно разъяснять ситуацию из-за дезинформации, распространенной главой Комитета по вопросам здоровья нации Михаилом Радуцким.

На внеочередных выборах мэра Харькова и промежуточных выборах в Верховную Раду по мажоритарным округам в Херсонской и Черкасской областях, которые состоятся уже в это воскресенье, 31 октября, от избирателей не будут требовать COVID-сертификаты или результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Так, в ведомстве подчеркивают, что ни один из существующих нормативно-правовых актов не предусматривает необходимости проверки COVID-сертификатов и тестов на коронавирус на избирательных участках в день выборов.

В ЦИК утверждают, что единственным документом, который необходим для голосования, является паспорт гражданина Украины.

Впрочем, в ведомстве призывают всех субъектов избирательного процесса придерживаться противоэпидемиологических правил:

обрабатывать руки дезинфектором;

пользоваться маской;

как можно меньше находиться в помещении для голосования;

воздержаться от нахождения на участке с детьми;

по возможности пользоваться своей ручкой.

Избиратели, у которых обнаружат повышенную температуру тела или симптомы коронавируса, должны будут голосовать в отдельных кабинках.

ЦИК пришлось делать оперативное заявление по этому поводу из-за того, что вечером 29 октября председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в день выборов на избирательных участках будут проверять COVID-сертификаты.

"По закону должны проверять. Или COVID-паспорта, или ПЦР-тесты, или тесты на антиген", — сообщил Радуцкий.

После опровержения этой информации ЦИК парламентарий отказался от своих слов, заявив, что он "имел в виду не юридическую, а скорее моральную плоскость проблемы".

Напомним, голосование на выборах мэра Харькова начнется в 08:00 и продлится до 20:00. За кресло городского головы второго по величине города Украины борются 10 кандидатов.

31 октября также состоятся выборы в 197 одномандатном округе в Черкасской области (центр — город Канев). Назначили их из-за того, что избранный в этом округе в 2019 году нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко стал руководителем Черкасской ОГА, из-за чего был вынужден сложить мандат.

На этот же день запланированы выборы и по 184 округу в Херсонской области (центр — Новая Каховка). Победившего на нем в 2019 году самовыдвиженца Игоря Колыхаева избрали мэром Херсона, в связи с чем тот также лишился мандата.