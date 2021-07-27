Пойдет по округу Скичко: в "Слуге народа" определились с кандидатом в Черкасской области

От политсилы на промежуточные парламентские выборы может баллотироваться Виталий Войцеховский, который в 2015 году стал мэром Золотоноши от партии БПП.

Представители партии "Слуга народа" рассказали кого видят кандидатом от их политсилы на промежуточных выборах по 197-му округу (центр — город Канев в Черкасской области). Им является Виталий Войцеховский, который с 2010 года занимает должность мэра города Золотоноша. Об этом сообщается на официальном сайте "Слуги народа".

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По словам руководителя политсилы Александра Корниенко, окончательное решение по утверждению Войцеховского кандидатом будет принято политсоветом партии, но с учетом мнения общин.

Глава "Слуги народа" заявил, что выдвижение мэра Золотоноши на выборах по 197-му округу начали обсуждать после переговоров с депутатами советов разных уровней в Черкасской области.

Сам Войцеховский назвал решение о походе на промежуточные парламентские выборы "непростым" и подчеркнул, что его видение развития местного самоуправления совпадает с видением президента Владимира Зеленского.

Примечательно, что, судя по данным сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в 2015 году Войцеховский победил на выборах мэра Золотоноши как кандидат от партии "Блок Петра Порошенко", которая сейчас носит название "Европейская Солидарность".

Стоит отметить, что ЦИК приняла решение о проведении промежуточных выборов на 197-м округе еще 6 апреля. Голосование за нового народного депутата состоится 31 октября 2021 года.

Решение о проведении промежуточных выборов по округу приняли из-за того, что победивший по нему в 2019 году от "Слуги народа" Александр Скичко был назначен главой Черкасской ОГА, в связи с чем сложил мандат парламентария.

Отметим, 31 октября этого года должны состояться промежуточные выборы и по 184-му округу (центр — Новая Каховка в Херсонской области. Произошло это из-за того, что избранный там в 2019 году нардепом самовыдвиженец Игорь Колыхаев стал мэром Херсона, из-за чего также вынужден был сложить мандат.

31 октября 2021 года состоятся и выборы нового мэра Харькова. Назначить их пришлось из-за смерти Геннадия Кернеса, руководившего городом с 2010 года.