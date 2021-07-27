Пойдет по округу Скичко: в "Слуге народа" определились с кандидатом в Черкасской области
От политсилы на промежуточные парламентские выборы может баллотироваться Виталий Войцеховский, который в 2015 году стал мэром Золотоноши от партии БПП.
Представители партии "Слуга народа" рассказали кого видят кандидатом от их политсилы на промежуточных выборах по 197-му округу (центр — город Канев в Черкасской области). Им является Виталий Войцеховский, который с 2010 года занимает должность мэра города Золотоноша. Об этом сообщается на официальном сайте "Слуги народа".
По словам руководителя политсилы Александра Корниенко, окончательное решение по утверждению Войцеховского кандидатом будет принято политсоветом партии, но с учетом мнения общин.
Глава "Слуги народа" заявил, что выдвижение мэра Золотоноши на выборах по 197-му округу начали обсуждать после переговоров с депутатами советов разных уровней в Черкасской области.
Сам Войцеховский назвал решение о походе на промежуточные парламентские выборы "непростым" и подчеркнул, что его видение развития местного самоуправления совпадает с видением президента Владимира Зеленского.
Примечательно, что, судя по данным сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в 2015 году Войцеховский победил на выборах мэра Золотоноши как кандидат от партии "Блок Петра Порошенко", которая сейчас носит название "Европейская Солидарность".
Стоит отметить, что ЦИК приняла решение о проведении промежуточных выборов на 197-м округе еще 6 апреля. Голосование за нового народного депутата состоится 31 октября 2021 года.
Решение о проведении промежуточных выборов по округу приняли из-за того, что победивший по нему в 2019 году от "Слуги народа" Александр Скичко был назначен главой Черкасской ОГА, в связи с чем сложил мандат парламентария.
Отметим, 31 октября этого года должны состояться промежуточные выборы и по 184-му округу (центр — Новая Каховка в Херсонской области. Произошло это из-за того, что избранный там в 2019 году нардепом самовыдвиженец Игорь Колыхаев стал мэром Херсона, из-за чего также вынужден был сложить мандат.
31 октября 2021 года состоятся и выборы нового мэра Харькова. Назначить их пришлось из-за смерти Геннадия Кернеса, руководившего городом с 2010 года.