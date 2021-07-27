Піде по округу Скічка: у "Слузі народу" визначилися з кандидатом у Черкаській області

Від політсили на проміжні парламентські вибори може балотуватися Віталій Войцехівський, який у 2015 році став мером Золотоноші від партії БПП.

Представники партії "Слуга народу" розповіли, кого бачать кандидатом від їхньої політсили на проміжних виборах по 197-му округу (центр — місто Канів у Черкаській області). Ним є Віталій Войцехівський, який з 2010 року займає посаду мера міста Золотоноша. Про це повідомляється на офіційному сайті "Слуги народу".

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За словами керівника політсили Олександра Корнієнка, остаточне рішення щодо затвердження Войцехівського кандидатом буде прийняте політрадою партії, але з урахуванням думки громад.

Глава "Слуги народу" заявив, що висунення мера Золотоноші на виборах по 197-му округу почали обговорювати після переговорів з депутатами рад різних рівнів у Черкаській області.

Сам Войцехівський назвав рішення про похід на проміжні парламентські вибори "непростим" і підкреслив, що його бачення розвитку місцевого самоврядування збігається з баченням президента Володимира Зеленського.

Примітно, що, судячи з даних сайту Центральної виборчої комісії (ЦВК), у 2015 році Войцехівський переміг на виборах мера Золотоноші як кандидат від партії "Блок Петра Порошенко", яка наразі має назву "Європейська Солідарність".

Варто зазначити, що ЦВК прийняла рішення про проведення проміжних виборів на 197-му окрузі ще 6 квітня. Голосування за нового народного депутата відбудеться 31 жовтня 2021 року.

Рішення про проведення проміжних виборів по округу прийняли через те, що після перемоги по ньому у 2019 році від "Слуги народу" Олександр Скічко був призначений главою Черкаської ОДА, у зв'язку з чим склав мандат парламентарія.

Зазначимо, 31 жовтня цього року мають відбутися проміжні вибори і по 184-му округу (центр — Нова Каховка на Херсонщині. Сталося це через те, що обраний там у 2019 році нардепом самовисуванець Ігор Колихаєв став мером Херсона, через що також змушений був скласти мандат.

31 жовтня 2021 року відбудуться і вибори нового мера Харкова. Призначити їх довелося через смерть Геннадія Кернеса, який керував містом з 2010 року.